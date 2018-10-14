Расписание этапов Кубка мира по биатлону 2018/2019

Кубок мира по биатлону в сезоне 2018/2019, в котором примут участие лучшие биатлонисты планеты, стартует 2 декабря этапом в Словении и завершится 24 апреля в норвежском Холменколлене.
Всего в сезоне 2018/2019 запланировано проведение 9 этапов.
Лидеры общего зачета Кубка мира прошлого сезона
Мужчины: 1. Мартен Фуркад (Франция), 2. Йоханнес Бё (Норвегия), 3. Антон Шипулин (Россия), 4. Арнд Пайффер (Германия), 5. Лукас Хофер (Италия).
Женщины: 1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия), 2. Анастасия Кузьмина (Словакия), 3. Дарья Домрачева (Белоруссия), 4. Лаура Дальмайер (Германия), 5. Доротея Вирер (Италия)... 13. Екатерина Юрлова (Россия).
Состав сборной России по биатлону в сезоне 2018/2019
Состав будет определен тренерским штабом позднее.
Кубок мира по биатлону 2018/2019: расписание этапов
1-й этап - Поклюка (Словения)
02.12 14:00 Смешанная эстафета (супермикст)
02.12 16:30 Смешанная эстафета
05.12 16:15 Индивидуальная гонка (мужчины)
06.12 16:15 Индивидуальная гонка (женщины)
07.12 16:15 Спринт (мужчины)
08.12 16:15 Спринт (женщины)
09.12 13:45 Гонка преследования (мужчины)
09.12 16:45 Гонка преследования (женщины)
2-й этап - Хохфильцен (Австрия)
13.12 16:15 Спринт (женщины)
14.12 16:15 Спринт (мужчины)
15.12 13:30 Гонка преследования (женщины)
15.12 16:45 Гонка преследования (мужчины)
16.12 13:15 Эстафета (женщины)
16.12 16:15 Эстафета (мужчины)
3-й этап - Нове Место (Чехия)
20.12 19:30 Спринт (мужчины)
21.12 19:30 Спринт (женщины)
22.12 17:00 Гонка преследования (мужчины)
22.12 19:00 Гонка преследования (женщины)
23.12 13:45 Масс-старт (мужчины)
23.12 16:30 Масс-старт (женщины)
4-й этап - Оберхоф (Германия)
10.01 16:30 Спринт (женщины)
11.01 16:30 Спринт (мужчины)
12.01 14:45 Гонка преследования (женщины)
12.01 17:00 Гонка преследования (мужчины)
13.01 13:45 Эстафета (женщины)
13.01 16:30 Эстафета (мужчины)
5-й этап - Рупольдинг (Германия)
16.01 16:30 Спринт (мужчины)
17.01 16:30 Спринт (женщины)
18.01 16:30 Эстафета (мужчины)
19.01 16:30 Эстафета (женщины)
20.01 14:15 Масс-старт (мужчины)
20.01 16:40 Масс-старт (женщины)
6-й этап - Антхольц (Италия)
24.01 16:30 Спринт (женщины)
25.01 16:30 Спринт (мужчины)
26.01 15:30 Гонка преследования (женщины)
26.01 17:30 Гонка преследования (мужчины)
27.01 14:45 Масс-старт (женщины)
27.01 17:30 Масс-старт (мужчины)
7-й этап - Кэнмор (Канада)
07.02 20:15 Индивидуальная гонка (мужчины)
08.02 00:00 Индивидуальная гонка (женщины)
09.02 22:30 Эстафета (мужчины)
10.02 00:45 Эстафета (женщины)
10.02 21:00 Масс-старт (мужчины)
11.02 00:00 Масс-старт (женщины)
8-й этап - Солт-Лейк-Сити (США)
14.02 21:15 Спринт (женщины)
15.02 21:15 Спринт (мужчины)
16.02 20:05 Масс-старт (женщины)
17.02 00:05 Масс-старт (мужчины)
17.02 20:10 Смешанная эстафета (супермикст)
18.02 00:05 Смешанная эстафета
С 7 по 17 марта 2019 года в шведском Эстерсунде пройдет очередной чемпионат мира по биатлону. Спортсмены разыграют медали в 12-ти дисциплинах.
9-й этап - Холменколлен (Норвегия)
21.03 18:30 Спринт (женщины)
22.03 18:30 Спринт (мужчины)
23.03 17:00 Гонка преследования (женщины)
23.03 19:15 Гонка преследования (мужчины)
24.03 16:00 Масс-старт (женщины)
24.03 18:30 Масс-старт (мужчины)
Список дисциплин Кубка мира по биатлону 2018/2019
Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин) и смешанная эстафета.