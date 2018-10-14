Расписание этапов Кубка мира по биатлону 2018/2019





Кубок мира по биатлону в сезоне 2018/2019, в котором примут участие лучшие биатлонисты планеты, стартует 2 декабря этапом в Словении и завершится 24 апреля в норвежском Холменколлене.



Всего в сезоне 2018/2019 запланировано проведение 9 этапов.





Лидеры общего зачета Кубка мира прошлого сезона



Мужчины: 1. Мартен Фуркад (Франция), 2. Йоханнес Бё (Норвегия), 3. Антон Шипулин (Россия), 4. Арнд Пайффер (Германия), 5. Лукас Хофер (Италия).



Женщины: 1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия), 2. Анастасия Кузьмина (Словакия), 3. Дарья Домрачева (Белоруссия), 4. Лаура Дальмайер (Германия), 5. Доротея Вирер (Италия)... 13. Екатерина Юрлова (Россия).





Состав сборной России по биатлону в сезоне 2018/2019



Состав будет определен тренерским штабом позднее.









Кубок мира по биатлону 2018/2019: расписание этапов



1-й этап - Поклюка (Словения)



02.12 14:00 Смешанная эстафета (супермикст)

02.12 16:30 Смешанная эстафета

05.12 16:15 Индивидуальная гонка (мужчины)

06.12 16:15 Индивидуальная гонка (женщины)

07.12 16:15 Спринт (мужчины)

08.12 16:15 Спринт (женщины)

09.12 13:45 Гонка преследования (мужчины)

09.12 16:45 Гонка преследования (женщины)



2-й этап - Хохфильцен (Австрия)



13.12 16:15 Спринт (женщины)

14.12 16:15 Спринт (мужчины)

15.12 13:30 Гонка преследования (женщины)

15.12 16:45 Гонка преследования (мужчины)

16.12 13:15 Эстафета (женщины)

16.12 16:15 Эстафета (мужчины)



3-й этап - Нове Место (Чехия)



20.12 19:30 Спринт (мужчины)

21.12 19:30 Спринт (женщины)

22.12 17:00 Гонка преследования (мужчины)

22.12 19:00 Гонка преследования (женщины)

23.12 13:45 Масс-старт (мужчины)

23.12 16:30 Масс-старт (женщины)



4-й этап - Оберхоф (Германия)



10.01 16:30 Спринт (женщины)

11.01 16:30 Спринт (мужчины)

12.01 14:45 Гонка преследования (женщины)

12.01 17:00 Гонка преследования (мужчины)

13.01 13:45 Эстафета (женщины)

13.01 16:30 Эстафета (мужчины)



5-й этап - Рупольдинг (Германия)



16.01 16:30 Спринт (мужчины)

17.01 16:30 Спринт (женщины)

18.01 16:30 Эстафета (мужчины)

19.01 16:30 Эстафета (женщины)

20.01 14:15 Масс-старт (мужчины)

20.01 16:40 Масс-старт (женщины)



6-й этап - Антхольц (Италия)



24.01 16:30 Спринт (женщины)

25.01 16:30 Спринт (мужчины)

26.01 15:30 Гонка преследования (женщины)

26.01 17:30 Гонка преследования (мужчины)

27.01 14:45 Масс-старт (женщины)

27.01 17:30 Масс-старт (мужчины)



7-й этап - Кэнмор (Канада)



07.02 20:15 Индивидуальная гонка (мужчины)

08.02 00:00 Индивидуальная гонка (женщины)

09.02 22:30 Эстафета (мужчины)

10.02 00:45 Эстафета (женщины)

10.02 21:00 Масс-старт (мужчины)

11.02 00:00 Масс-старт (женщины)



8-й этап - Солт-Лейк-Сити (США)



14.02 21:15 Спринт (женщины)

15.02 21:15 Спринт (мужчины)

16.02 20:05 Масс-старт (женщины)

17.02 00:05 Масс-старт (мужчины)

17.02 20:10 Смешанная эстафета (супермикст)

18.02 00:05 Смешанная эстафета



С 7 по 17 марта 2019 года в шведском Эстерсунде пройдет очередной чемпионат мира по биатлону. Спортсмены разыграют медали в 12-ти дисциплинах.



9-й этап - Холменколлен (Норвегия)



21.03 18:30 Спринт (женщины)

22.03 18:30 Спринт (мужчины)

23.03 17:00 Гонка преследования (женщины)

23.03 19:15 Гонка преследования (мужчины)

24.03 16:00 Масс-старт (женщины)

24.03 18:30 Масс-старт (мужчины)





Список дисциплин Кубка мира по биатлону 2018/2019



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин) и смешанная эстафета.