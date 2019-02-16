Чемпионат мира по биатлону 2019

В 2019 году чемпионат мира по биатлону состоится в Эстерсунде. Шведский город примет лучших биатлонистов планеты в третий раз. Ранее мировые первенства проходили в Эстерсунде в 1970 и 2008 годах.
Напомним, год назад чемпионат мира не проводился, а лучшие биатлонисты принимали участие в Зимних Олимпийских играх.
В 2017 году в австрийском Хохфильцене российские биатлонисты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали.
Все гонки будут показаны на Первом канале и спортивном телеканале «Матч ТВ».
Расписание гонок на чемпионате мира по биатлону 2019
7 марта, четверг
18:30 Смешанная эстафета
В Эстерсунде впервые в рамках ЧМ будет проведена одиночная смешанная эстафета.
9 марта, суббота
15:15 Спринт (женщины, 7,5 км)
Два года назад. Победителем гонки стала Габриэла Коукалова из Чехии. Лучшая из россиян Ирина Услугина финишировала на 15 месте.
18:30 Спринт (мужчины, 10 км)
Два года назад. Евгений Гараничев показал 10-е время, а золото завоевал Бенедикт Долль из Германии.
10 марта, воскресенье
15:45 Гонка преследования (женщины, 10 км)
Два года назад. Победу одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Ирина Старых показала 4-е время.
18:30 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)
Два года назад. Мартен Фуркад стал лучшим в этом виде программы на чемпионатах мира четвертый раз в карьере. Антон Шипулин остался за чертой призеров (4-е место).
Беговые дорожки для дома - лучший способ поддержать в форме мускулатуру и сердце, сбросить лишние килограммы, повысить выносливость и иммунитет.
12 марта, вторник
17:30 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)
Два года назад. Вторую золотую медаль в Хохфильцене завоевала Лаура Дальмайер, опередив Габриэлу Коукалову и Алексию Рунггальдир из Италии.
13 марта, среда
18:10 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)
Два года назад. 35-летний американец Лоуэлл Бэйли стал первым биатлонистом из Северной Америки, выигравшим титул чемпионат мира по биатлону.
14 марта, четверг
19:10 Смешанная эстафета (супермикст)
Два года назад. Бронзовыми призерами стали россияне Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.
16 марта, суббота
15:15 Эстафета (женщины, 4х6 км)
Два года назад. Лучшими стали квартеты из Германии, Украины и Франции. Российская четверка показала 10-й результат.
18:30 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
Два года назад. Сборная России (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин) впервые за 9 лет стала чемпионом мира в эстафете.
17 марта, воскресенье
15:15 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
Два года назад. Лаура Дальмайер завоевала третью золотую медаль на этом чемпионате мира, опередив американку Сьюзен Данкли и финку Кайсу Мякяряйнен.
18:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)
Два года назад. Антон Шипулин уступил на финише Симону Шемппу (Германия, золото), Йоханнесу Бё (Норвегия, серебро) и Симону Эдеру (Австрия, бронза).
Время начала соревнований - московское.