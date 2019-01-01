



Ежегодное соревнование лучших биатлонистов планеты - Кубок мира по биатлону 2019/2020 - начнется в шведском Эстерсунде 30 ноября и завершится этапом в Холменколлене 22 марта 2020 года.



Всего в календаре соревнований запланировано проведение 9 этапов. Большинство гонок в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».





Лидеры общего зачета Кубка мира



(по итогам прошлого сезона)



Мужчины: 1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 1262 очка, 2. Александр Логинов (Россия) - 854, 3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 843, 4. Симон Детьё (Франци) - 831, 5. Арнд Пайффер (Германия) - 802.



Женщины: 1. Доротея Вирер (Италия) - 904 очка, 2. Лиза Виттоцци (Италия) - 882, 3. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 870, 4. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) - 855, 5. Ханна Эберг (Швеция) - 741... 14. Екатерина Юрлова (Россия) - 494.









Состав сборной России по биатлону в сезоне 2019/2020



Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Антон Бабиков.



Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова.





Кубок мира по биатлону 2019/2020: расписание этапов



Расписание 1-го этапа (Эстерсунд, Швеция), 30 ноября - 8 декабря 2019 г.



30.11 Смешанная эстафета (супермикст, 15:10) и смешанная эстафета (17:00)

01.12 Мужской (14:30) и женский (17:30) спринт

04.12 18:20 Индивидуальная гонка (мужчины)

05.12 18:20 Индивидуальная гонка (женщины)

07.12 19:30 Эстафета (мужчины)

08.12 17:30 Эстафета (женщины)



Расписание 2-го этапа (Хохфильцен, Австрия), 13 - 15 декабря 2019 г.



13.12 Женский (13:30) и женский (16:20) спринт

14.12 Женская эстафета (13:30) и мужская гонка преследования (16:55)

15.12 Женская гонка преследования (14:00) и мужская эстафета (16:00)



Расписание 3-го этапа (Анси, Франция), 19 - 22 декабря 2019 г.



19.12 16:15 Спринт (мужчины)

20.12 16:15 Спринт (женщины)

21.12 Мужская (15:00) и женская (17:00) гонка преследования

22.12 Мужской (14:10) и женский (16:15) масс-старт



Расписание 4-го этапа (Оберхоф, Германия), 9 - 12 января 2020 г.



09.01 16:30 Спринт (женщины)

10.01 16:30 Спринт (мужчины)

11.01 Женская (14:00) и мужская (16:15) эстафета

12.01 Женский (14:45) и мужской (16:30) масс-старт



Расписание 5-го этапа (Рупольдинг, Германия), 15 - 19 января 2020 г.



15.01 16:30 Спринт (женщины)

16.01 16:30 Спринт (мужчины)

17.01 16:30 Эстафета (женщины)

18.01 16:15 Эстафета (мужчины)

19.01 Женская (14:15) и мужская (16:30) гонка преследования



Расписание 6-го этапа (Поклюка, Словения), 23 - 26 января 2020 г.



23.01 16:15 Индивидуальная гонка (мужчины)

24.01 16:15 Индивидуальная гонка (женщины)

25.01 Смешанная эстафета (супермикст, 15:15) и смешанная эстафета (17:00)

26.01 Мужской (14:15) и женский (17:00) масс-старт



С 12 по 23 февраля 2020 года в итальянском Антхольце пройдет очередной чемпионат мира по биатлону. Спортсмены разыграют медали в 12-ти дисциплинах.



Расписание 7-го этапа (Нове Место, Чехия), 5 - 8 марта 2020 г.



05.03 19:35 Спринт (женщины)

06.03 19:30 Спринт (мужчины)

07.03 Женская (16:00) и мужская (19:00) эстафета

08.03 Женский масс-старт (13:45) и мужская гонка преследования (15:45)



Расписание 8-го этапа (Контиолахти, Финляндия), 12 - 15 марта 2020 г.



12.03 19:30 Спринт (мужчины)

13.03 19:30 Спринт (женщины)

14.03 Мужская (15:45) и женская (17:45) гонка преследования

15.03 Смешанная эстафета (супермикст, 15:15) и смешанная эстафета (17:15)



Расписание 9-го этапа (Холменколлен, Норвегия), 20 - 22 марта 2020 г.



20.03 Женский (15:15) и мужской (18:45) спринт

21.03 Женская (14:45) и мужская (16:30) гонка преследования

22.03 Женский (16:00) и мужской (17:45) масс-старт



Список дисциплин Кубка мира по биатлону



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин) и смешанная эстафета.