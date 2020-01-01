Чемпионат мира по биатлону 2020 в Антхольце





54-й чемпионат мира по биатлону 2020 пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце (Антерсельве).



По традиции очки, набранные спортсменами на чемпионате мира также учитываются в Кубке мира, который в этом сезоне состоит из 9 этапов.



В 2019 году на ЧМ в Эстерсунде российские биатлонисты завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.





Расписание гонок



13 февраля 2020, четверг

16:45 Смешанная эстафета

Квартет российских биатлонистов (Павлова, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов) остался год назад без медалей, показав четвертый результат. Лучшими стали норвежцы.



14 февраля 2020, пятница

16:45 Спринт (женщины, 7,5 км)

В Швеции лучший результат среди российских биатлонисток показала Екатерина Юрлова-Перхт - 8-е место. Выиграла гонку Анастасия Кузьмина (Словакия).



15 февраля 2020, суббота

16:45 Спринт (мужчины, 10 км)

В 2019-м Александр Логинов завоевал серебряную медаль. Победителем стал Йоханнес Тинес Бе (Норвегия).



16 февраля 2020, воскресенье

15:00 Гонка преследования (женщины, 10 км)

Немка Дениз Херрман выиграла гонку преследования. Евгения Павлова допустила один промах, но финишировала лишь на 9-м месте.

17:15 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)

На ЧМ-2019 лучший результат среди наших показал Евгений Гараничев - 9-е место. Украинец Дмитрий Пидручный завоевал золото.



18 февраля 2020, вторник

16:15 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)

Лучшей среди россиянок в Эстерсунде стала Лариса Куклина - 16-е место. Победитель гонки - Ханна Эберг (Швеция).



19 февраля 2020, среда

16:15 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)

Евгений Гараничев допустил один промах в 2019-м и отстал на 2 минуты от Арнда Пайффера, получившего золотую медаль.



20 февраля 2020, четверг

17:15 Смешанная эстафета (супермикст)

Год назад Евгения Павлова и Матвей Елисеев показали шестой результат, отстав на 52 секунды от норвежских биатлонистов.



22 февраля 2020, суббота

13:45 Эстафета (женщины, 4х6 км)

Россиянки (Павлова, Миронова, Кайшева, Юрлова-Перхт) год назад отстали от победителей норвежцев на 43 секунды и финишировали на 5-м месте.

16:45 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)

Четверка россиян (Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов) завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в 2019-м. Победителями стали норвежцы.



23 февраля 2020, воскресенье

14:30 Масс-старт (женщины, 12,5 км)

Екатерина Юрлова в Эстерсунде заняла 3-е место. Победитель - Доротея Вирер (Италия).

17:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)

Александр Логинов в Швеции финишировал четвертым, а победителем стал Доминик Виндиш из Италии.