Чемпионат мира по биатлону 2020 в Антхольце

54-й чемпионат мира по биатлону 2020 пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце (Антерсельве).
По традиции очки, набранные спортсменами на чемпионате мира также учитываются в Кубке мира, который в этом сезоне состоит из 9 этапов.
В 2019 году на ЧМ в Эстерсунде российские биатлонисты завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.
Расписание гонок
13 февраля 2020, четверг
16:45 Смешанная эстафета
Квартет российских биатлонистов (Павлова, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов) остался год назад без медалей, показав четвертый результат. Лучшими стали норвежцы.
14 февраля 2020, пятница
16:45 Спринт (женщины, 7,5 км)
В Швеции лучший результат среди российских биатлонисток показала Екатерина Юрлова-Перхт - 8-е место. Выиграла гонку Анастасия Кузьмина (Словакия).
15 февраля 2020, суббота
16:45 Спринт (мужчины, 10 км)
В 2019-м Александр Логинов завоевал серебряную медаль. Победителем стал Йоханнес Тинес Бе (Норвегия).
16 февраля 2020, воскресенье
15:00 Гонка преследования (женщины, 10 км)
Немка Дениз Херрман выиграла гонку преследования. Евгения Павлова допустила один промах, но финишировала лишь на 9-м месте.
17:15 Гонка преследования (мужчины, 12,5 км)
На ЧМ-2019 лучший результат среди наших показал Евгений Гараничев - 9-е место. Украинец Дмитрий Пидручный завоевал золото.
18 февраля 2020, вторник
16:15 Индивидуальная гонка (женщины, 15 км)
Лучшей среди россиянок в Эстерсунде стала Лариса Куклина - 16-е место. Победитель гонки - Ханна Эберг (Швеция).
19 февраля 2020, среда
16:15 Индивидуальная гонка (мужчины, 20 км)
Евгений Гараничев допустил один промах в 2019-м и отстал на 2 минуты от Арнда Пайффера, получившего золотую медаль.
20 февраля 2020, четверг
17:15 Смешанная эстафета (супермикст)
Год назад Евгения Павлова и Матвей Елисеев показали шестой результат, отстав на 52 секунды от норвежских биатлонистов.
22 февраля 2020, суббота
13:45 Эстафета (женщины, 4х6 км)
Россиянки (Павлова, Миронова, Кайшева, Юрлова-Перхт) год назад отстали от победителей норвежцев на 43 секунды и финишировали на 5-м месте.
16:45 Эстафета (мужчины, 4х7,5 км)
Четверка россиян (Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов) завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в 2019-м. Победителями стали норвежцы.
23 февраля 2020, воскресенье
14:30 Масс-старт (женщины, 12,5 км)
Екатерина Юрлова в Эстерсунде заняла 3-е место. Победитель - Доротея Вирер (Италия).
17:00 Масс-старт (мужчины, 15 км)
Александр Логинов в Швеции финишировал четвертым, а победителем стал Доминик Виндиш из Италии.