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Большунов плакал после марафона на ЧМ-2021, Клебо лишили золота





Российский гонщик Александр Большунов финишировал третьим на дистанции 50 км на мировом первенстве по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе. Первым пересек финишную черту Йоханнес Клебо. Вторым завершил марафонскую дистанцию еще один представитель Норвегии Эмиль Эверсен.



Лидер сборной России после финиша не сдержал эмоций и расплакался прямо перед камерами.



Все самое интересное, однако, началось после гонки. Сначала показалось, что у Большунова просто не хватило сил на финишный рывок. На последних километрах дистанции образовалась группа лидеров, в которую входили четыре представителя Норвегии и россиянин. Бороться с таким количеством лыжников одной страны всегда нелегко. При выезде на финишную прямую Большунов шел первым, но не удержал лидирующую позицию.



Но, как стало видно на замедленном повторе, все дело не в усталости. Российский лыжник сломал палку в тот в момент, когда Клебо попытался его обойти справа. В итоге Большунов потерял темп и с одной палкой пропустил вперед не только Клебо, но и уже смирившегося с бронзой Эверсена.



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Руководство нашей команды подало протест на действия Клебо. Протест был удовлетворен и судьи дисквалифицировали норвежского лыжника и лишили его награды. После пересмотра золото получил ничем не провинившийся перед Большуновым, но и не заслуживший высшую награду Эверсен, а наш гонщик завоевал серебряную медаль. Большунов пришел на награждение (хотя не собирался этого делать), принял медаль из рук организаторов, но надевать ее не стал. «Победителем сегодня должен был быть либо Йоханнес, либо я», - посетовал он. Гонщик отметил, что его совершенно не удовлетворило наказание Клебо и не знает, какое решение его бы в данной ситуации устроило.



Самым справедливым, как считают многие, было бы вручить золотые медали Клебо и Большунову, а Эверсен остался бы со своим серебром. Но... Решение принято и утверждено.



Елена Вяльбе заявила, что правила устарели и их надо менять, и что судьи впервые вынесли вердикт в пользу российской команды. «Золото Большунову и Клебо? Прекратите, никто не даст две золотые медали. FIS никогда этого не сделает», - заявила президент Федерации лыжных гонок России.



Александр Большунов завоевал самое большое количество наград на завершившемся чемпионате мира. В копилке у Сан Саныча в Оберстдорфе медаль высшей пробы в скиатлоне, серебряные награды в марафоне и эстафете, а также бронза в командном спринте.

























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