



Ежегодное соревнование лучших биатлонистов планеты, Кубок мира по биатлону 2021/2022, начнется в шведском Эстерсунде 27 ноября и завершится этапом в Осло 20 марта 2022 года.



Всего в календаре соревнований запланировано проведение 10 этапов. Большинство гонок в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».





Лидеры общего зачета Кубка мира



(по итогам прошлого сезона)



Мужчины: 1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 1052 очка, 2. Стурла Легрейд (Норвегия) - 1039, 3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 930, 4. Тарьей Бё (Норвегия) - 893, 5. Йоханнес Дале (Норвегия) - 843... 17. Александр Логинов (Россия) - 541.



Женщины: 1. Тириль Экхофф (Норвегия) - 1152 очка, 2. Марте Олсбю (Норвегия) - 963, 3. Франциска Пройс (Германия) - 840, 4. Ханна Эберг (Швеция) - 826, 5. Доротея Вирер (Италия) - 821... 19. Светлана Миронова (Россия) - 440.





Состав сборной России по биатлону



(на первый этап Кубка мира)



Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Александр Поварницын.



Женщины:





Биатлон 2021/2022. Кубок мира. Расписание этапов



1-й этап (Эстерсунд, Швеция), 27 - 28 ноября 2021



27.11 Женская (13:45) и мужская (17:00) индивидуальная гонка

28.11 Женский (13:00) и мужской (15:45) спринт



2-й этап (Эстерсунд, Швеция), 2 - 5 декабря 2021



02.12 Женский (15:45) и мужской (18:30) спринт

04.12 Женская гонка преследования (15:00) и мужская эстафета (17:10)

05.12 Женская эстафета (14:35) и мужская гонка преследования (17:15)



3-й этап (Хохфильцен, Австрия), 10 - 12 декабря 2021



10.12 Мужской (13:25) и женский спринт (16:15)

11.12 Мужская гонка преследования (14:15) и женская эстафета (16:15)

12.12 Мужская эстафета (13:45) женская гонка преследования (16:30)



4-й этап (Анси, Франция), 16 - 19 декабря 2021



16.12 16:15 Спринт (женщины)

17.12 16:15 Спринт (мужчины)

18.12 Женская (15:00) и мужская (17:00) гонка преследования

19.12 Женский (14:45) и мужской (16:45) масс-старт



5-й этап (Оберхоф, Германия), 6 - 9 января 2022



06.01 16:15 Спринт (мужчины)

07.01 16:15 Спринт (женщины)

08.01 Смешанная эстафета (14:15) и одиночная смешанная эстафета (16:45)

09.01 Мужская (14:30) и женская (16:45) гонка преследования



6-й этап (Рупольдинг, Германия), 12 - 16 января 2022



12.01 16:30 Спринт (женщины)

13.01 16:30 Спринт (мужчины)

14.01 16:30 Эстафета (женщины)

15.01 16:30 Эстафета (мужчины)

16.01 Женская (14:45) и мужская (16:45) гонка преследования



7-й этап (Антхольц, Италия, 20 - 23 января 2022



20.01 16:15 Индивидуальная гонка (мужчины)

21.01 16:15 Индивидуальная гонка (женщины)

22.01 Мужской масс-старт (14:50) и женская эстафета (17:00)

23.01 Мужская эстафета (14:15) и женский масс-старт (17:15)



С 5 по 19 февраля 2022 года в Пекине пройдут соревнования по биатлону в рамках Зимних олимпийских игр. Спортсмены разыграют медали в 11-ти дисциплинах.



8-й этап (Контиолахти, Финляндия), 3 - 6 марта 2022



03.03 16:30 Женская эстафета

04.03 16:30 Мужская эстафета

05.03 Женский (14:15) и мужской (17:00) спринт

06:03 Женская (14:45) и мужская (16:40) гонка преследования



9-й этап (Отепя, Эстония), 10 - 13 марта 2022



10.01 16:30 Спринт (мужчины)

11.01 16:30 Спринт (женщины)

12.03 Мужская (15:00) и женская (17:15) гонка преследования

13.03 Смешанная эстафета (14:30) и одиночная смешанная эстафета (17:15)



10-й этап (Осло, Норвегия), 17 - 20 марта 2022



17.01 17:45 Спринт (женщины)

18.01 17:45 Спринт (мужчины)

19.03 Женская (14:50) и мужская (17:00) гонка преследования

20.03 Женский (14:50) и мужской (17:00) масс-старт





Список дисциплин Кубка мира по биатлону



Индивидуальная гонка (15 км у женщин и 20 км у мужчин), гонка преследования (10 км у женщин и 12.5 км у мужчин), спринт (7.5 км у женщин и 10 км у мужчин), масс-старт (12.5 км у женщин и 15 км у мужчин), эстафета (4х6 км у женщин и 4х7.5 км у мужчин) и смешанная эстафета.