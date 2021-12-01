Все матчи между клубами СССР (России) и НХЛ





Клубы СССР (России) провели с 1975 по 2010 годы 110 матчей с командами Национальной хоккейной лиги. За это время было одержано 59 побед, 10 матчей завершились вничью и 41 раз наши клубы уступали представителям НХЛ.



1975/1976

28.12.1975 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 3:7

29.12.1975 «Питтсбург Пингвинз» - «Крылья Советов» - 4:7

31.12.1976 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 3:3

04.01.1976 «Баффало Сэйбрз» - «Крылья Советов» - 12:6

07.01.1976 «Чикаго Блэкхокс» - «Крылья Советов» - 2:4

08.01.1976 «Бостон Брюинз» - ЦСКА - 2:5

10.01.1976 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Крылья Советов» - 1:2

11.01.1976 «Филадельфия Флайерз» - ЦСКА - 4:1



Итог: 5 побед, 1 ничья, 2 поражения.



1977/1978

28.12.1977 «Ванкувер Кэнакс» - «Спартак» (Москва) - 2:0

03.01.1978 «Колорадо Роккиз» - «Спартак» (Москва) - 3:8

05.01.1978 «Сент-Луис Блюз» - «Спартак» (Москва) - 1:2

06.01.1978 «Монреаль Канадиенс» - «Спартак» (Москва) - 5:2

08.01.1978 «Атланта Флэймз» - «Спартак» (Москва) - 1:2



Итог: 3 победы, 2 поражения.



1978/1979

31.12.1978 «Миннесота Норд Старз» - «Крылья Советов» - 5:8

02.01.1979 «Филадельфия Флайерз» - «Крылья Советов» - 4:4

04.01.1979 «Детройт Ред Уингз» - «Крылья Советов» - 5:4

09.01.1979 «Бостон Брюинз» - «Крылья Советов» - 1:4



Итог: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.



1979/1980

26.12.1979 «Ванкувер Кэнакс» - «Динамо» (Москва) - 6:2

27.12.1979 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 2:5

29.12.1979 «Нью-Йорк Айлендерс» - ЦСКА - 2:3

31.12.1979 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 4:2

02.01.1980 «Виннипег Джетс» - «Динамо» (Москва) - 0:7

03.01.1980 «Баффало Сэйбрз» - ЦСКА - 6:1

04.01.1980 «Эдмонтон Ойлерз» - «Динамо» (Москва) - 1:4

06.01.1980 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 4-6

08.01.1980 «Вашингтон Кэпиталз» - «Динамо» (Москва) - 5:5



Итог: 5 побед, 1 ничья, 3 поражения.



1985/1986

26.12.1985 «Лос-Анджелес Кингз» - ЦСКА - 2:5

27.12.1985 «Эдмонтон Ойлерз» - ЦСКА - 3:6

29.12.1985 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 5:1

29.12.1985 «Калгари Флэймз» - «Динамо» (Москва) - 4:3

31.12.1985 «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА - 1:6

02.01.1986 «Сент-Луис Блюз» - ЦСКА - 2:4

04.01.1986 «Миннесота Норд Старз» - ЦСКА - 3:4

04.01.1986 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 3:3

06.01.1986 «Бостон Брюинз» - «Динамо» (Москва) - 4:6

08.01.1986 «Баффало Сэйбрз» - «Динамо» (Москва) - 4:7



Итог: 7 побед, 1 ничья, 2 поражения.



1988/1989

26.12.1988 «Квебек Нордикс» - ЦСКА - 5:5

27.12.1988 «Калгари Флэймз» - «Динамо» (Рига) - 2:2

28.12.1988 «Эдмонтон Ойлерз» - «Динамо» (Рига) - 2:1

29.12.1988 «Нью-Йорк Айлендерс» - ЦСКА - 2:3

30.12.1988 «Ванкувер Кэнакс» - «Динамо» (Рига) - 6:1

31.12.1988 «Бостон Брюинз» - ЦСКА 4:5

31.12.1988 «Лос-Анджелес Кингз» - «Динамо» (Рига) - 3:5

02.01.1989 «Нью-Джерси Дэвилз» - ЦСКА - 0:5

04.01.1989 «Питтсбург Пингвинз» - ЦСКА - 4:2

04.01.1989 «Чикаго Блэкхокс» - «Динамо» (Рига) - 4:1

05.01.1989 «Сент-Луис Блюз» - «Динамо» (Рига) - 5:0

07.01.1989 «Хартфорд Уэйлерз» - ЦСКА - 1:2

07.01.1989 «Миннесота Норд Старз» - «Динамо» (Рига) - 1:6

09.01.1989 «Баффало Сэйбрз» - ЦСКА - 6:5



Итог: 6 побед, 2 ничьи, 6 поражений.



1989/1990

14.09.1989 «Химик» (Воскресенск) - «Калгари Флэймз» - 2:4

15.09.1989 «Спартак» (Москва) - «Вашингтон Кэпиталз» - 7:8

16.09.1989 «Сокол» (Киев) - «Калгари Флеймз» - 2:5

16.09.1989 «Динамо» (Москва) - «Вашингтон Кэпиталз» - 7:2

18.09.1989 «Крылья Советов» - «Калгари Флэймз» - 2:3 OT

19.09.1989 «Динамо» (Рига) - «Вашингтон Кэпиталз» - 1:2

20.09.1989 ЦСКА - «Калгари Флэймз» - 2:1

21.09.1989 СКА (Ленинград) - «Вашингтон Кэпиталз» - 4:5

04.12.1989 «Лос-Анджелес Кингз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6

06.12.1989 «Эдмонтон Ойлерз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:3

08.12.1989 «Калгари Флэймз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:3

10.12.1989 «Детройт Ред Уингз» - «Химик» (Воскресенск) - 2:4

12.12.1989 «Вашингтон Кэпиталз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:2

14.12.1989 «Сент-Луис Блюз» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6

26.12.1989 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Крылья Советов» - 5:4

26.12.1989 «Виннипег Джетс» - ЦСКА - 4:1

27.12.1989 «Хартфорд Уэйлерз» - «Крылья Советов» - 4:3

29.12.1989 «Ванкувер Кэнакс» - ЦСКА - 0:6

29.12.1989 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 2:5

31.12.1989 «Квебек Нордикс» - «Крылья Советов» - 4:4

31.12.1989 «Торонто Мэйпл Лифс» - «Динамо» (Москва) - 4:7

01.01.1990 «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Крылья Советов» - 1:3

02.01.1990 «Миннесота Норд Старз» - ЦСКА - 2:4

03.01.1990 «Баффало Сэйбрз» - «Динамо» (Москва) - 4:2

03.01.1990 «Монреаль Канадиенс» - «Крылья Советов» - 2:1

06.01.1990 «Нью-Джерси Дэвилз» - «Динамо» (Москва) - 7:1

07.01.1990 «Чикаго Блэкхокс» - ЦСКА - 4:6

09.01.1990 «Бостон Брюинз» - «Динамо» (Москва) - 1:3

09.01.1990 «Филадельфия Флайерз» - ЦСКА - 4:5



Итог: 13 побед, 1 ничья, 15 поражений.



1990/1991

12.09.1990 СКА (Ленинград) - «Монреаль Канадиенс» - 3:5

13.09.1990 «Спартак» (Москва) - «Миннесота Норд Старз» - 8:3

14.09.1990 «Динамо» (Рига)- «Монреаль Канадиенс» - 2:4

15.09.1990 «Крылья Советов» - «Миннесота Норд Старз» - 3:2

16.09.1990 «Динамо» (Москва) - «Монреаль Канадиенс» - 4:1

17.09.1990 «Химик» (Воскресенск) - «Миннесота Норд Старз» - 2:3

18.09.1990 ЦСКА - «Монреаль Канадиенс» - 3:2

19.09.1990 «Сокол» (Киев) - «Миннесота Норд Старз» - 5:0

03.12.1990 «Лос-Анджелес Кингз» - «Химик» (Воскресенск) - 5:1

05.12.1990 «Сент-Луис Блюз» - «Химик» (Воскресенск) - 4:2

08.12.1990 «Нью-Йорк Айлендерс» - «Химик» (Воскресенск) - 2:2

10.12.1990 «Монреаль Канадиенс» - «Химик» (Воскресенск) - 3:6

12.12.1990 «Баффало Сэйбрз» - «Химик» (Воскресенск) - 4:5

16.12.1990 «Бостон Брюинз» - «Химик» (Воскресенск) - 2:5

18.12.1990 «Миннесота Норд Старз» - «Химик» (Воскресенск) - 6:4

26.12.1990 «Детройт Ред Уингз» - ЦСКА - 2:5

31.12.1990 «Нью-Йорк Рейнджерс» - ЦСКА - 1:6

01.01.1991 «Торонто Мэйпл Лифс» - «Динамо» (Москва) - 7:4

01.01.1991 «Чикаго Блэкхокс» - ЦСКА 2:4

03.01.1991 «Хартфорд Уэйлерз» - «Динамо» (Москва) - 0:0

04.01.1991 «Калгари Флэймз» - ЦСКА - 4:6

06.01.1991 «Нью-Джерси Дэвилз» - «Динамо» (Москва) - 2:2

06.01.1991 «Эдмонтон Ойлерз» - ЦСКА - 4:2

08.01.1991 «Вашингтон Кэпиталз» - «Динамо» (Москва) - 3:2

09.01.1991 «Виннипег Джетс» - ЦСКА - 4:6

10.01.1991 «Филадельфия Флайерз» - «Динамо» (Москва) - 1:4

12.01.1991 «Питтсбург Пингвинз» - «Динамо» (Москва) - 3:4

13.01.1991 «Ванкувер Кэнакс» - ЦСКА - 3:4

15.01.1991 «Квебек Нордикс» - «Динамо» (Москва) - 1:4



Итог: 17 побед, 3 ничьи, 9 поражений.



2008/2009

01.10.2008 «Металлург« (Магнитогорск) - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 3:4 (Кубок Виктории)



2010/2011

04.10.2010 СКА (Санкт-Петербург) - «Каролина Харрикейнз» - 5:3

























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