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Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Швеция. 15 декабря 2016





В первом своем матче в рамках Кубка Первого канала по хоккею 2016 сборная России встретится с командой Швеции. Игра начнется 15 декабря в 19:00 по московскому времени.

Год назад подопечные Олега Знарка в стартовом матче домашнего этапа Евротура уступили шведам со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе российской команды забросил Максим Чудинов.

Всего в рамках прошлогоднего Евротура сборная России встречалась со шведами четыре раза и одержала две победы.

На мировом первенстве в Москве в мае 2016 года наша команда в заключительной игре на групповом этапе одолела шведов со счетом 4:1. Шайбы записали на свой счет Евгений Дадонов, Артемий Панарин, Павел Дацюк и Роман Любимов.

В ноябре, в рамках Кубка Карьяла, сборная России, составленная из молодых хоккеистов, выиграла у Швеции со счетом 3:2. Победу принесли точные броски Рушана Рафикова, Александра Барабанова и Валерия Ничушкина.

Состав сборной России на Кубок Первого канала 2016. Расписание и результаты игр.

В этом году тренерский штаб «Тре Крунур» вызвал для участия в Кубке первого канала 24 хоккеистов. Вратарская линия полностью состоит из игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги. В Москве сыграют Маркус Свенссон, представляющий «Спартака» и Виктор Фаст из ЦСКА.

Другие представители КХЛ: защитник Эрик Густафссон («Авангард»), нападающие Джон Норман («Торпедо»), Линус Умарк («Салават Юлаев») и Марио Кемпе («Витязь»).

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13.12.2016 | Рубрика: Хоккей в КХЛ
Теги: Кубок Первого канала, сборная России, сборная Швеции



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