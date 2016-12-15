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Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Чехия. 16 декабря 2016





Соперником сборной России во втором матче на Кубке Первого канала по хоккею 2016 станет команда Чехии. Поединок начнется 16 декабря в 19:00 по московскому времени.

В прошлом году на Кубке Первого канала подопечные Олега Знарка уступили чешским хоккеистам со счетом 2:4. Шайбы в составе сборной России забросили Владислав Картаев и Виктор Антипин. Всего в рамках Евротура-2016/2017 российская команда встречалась с чехами четыре раза и одержала всего одну победу.

На чемпионате мира в Москве чехи разгромили «Красную машину», забросив три безответные шайбы.

На Кубке Карьяла в ноябре этого года наши хоккеисты взяли реванш, обыграв соперника со счетом 3:0. Отличились в матче Владимир Ткачев, Никита Гусев и Алексей Береглазов.

Состав сборной России на Кубок Первого канала 2016. Расписание, результаты матчей.

Главный тренер чехов Йозеф Яндач пригласил девять хоккеистов из клубов Континентальной хоккейной лиги. В Москве выступят: вратари Павел Францоуз («Трактор») и Доминик Фурх («Авангард»), защитники Адам Полашек («Сибирь») и Якуб Ержабек («Витязь»), нападающие Иржи Секач («Ак Барс»), Томаш Зогорна («Амур»), Лукаш Радил («Спартак»), Роман Горак («Витязь») и Владимир Соботка («Авангард»). Форвард омского клуба будет капитаном команды на декабрьском турнире.

Кого мы не увидим

Наставник сборной Чехии решил не приглашать на КПК форвардов «Магнитки» Томаша Филиппи и Яна Коваржа, игравших на Кубке Карьяла.

Важно

Игру покажет не Первый канал, а с третьего периода «Матч ТВ».

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15.12.2016 | Рубрика: Хоккей в КХЛ
Теги: Кубок Первого канала, сборная России, сборная Чехии



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