Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Финляндия. 18 декабря 2016

Заключительный матч на Кубке Первого канала по хоккею 2016 сборная России проведет против Финляндии. Встреча начнется 18 декабря в 17:00 по московскому времени.



В прошлом розыгрыше Евротура сборная России четыре раза играла с финнами и одержала все одну победу. Именно на Кубке первого канала подопечные Олега Знарка одержали единственную победу, разгромив Финляндию со счетом 8:1. Дублями в той игре отметились Илья Ковальчук, Александр Радулов и Данис Зарипов. По одной шайбе записали на свой счет Даниил Апальков и Максим Чудинов.



В полуфинале домашнего чемпионата мира в мае 2016 года Финляндия переиграла «Красную машину» со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе хозяев забил Сергей Широков.



На Кубке мира и Кубке Карьяла наши хоккеисты реабилитировались, переиграв финнов, соответвенно, 3:0 (Владимир Тарасенко, Иван Телегин, Евгений Малкин) и 5:1 (Анатолий Голышев -2, Андрей Светлаков, Никита Гусев, Владимир Ткачев).



Заявка сборной России на Кубок Первого канала 2016. Расписание матчей турнира.



Тренерский штаб финской команды во главе с Лаури Марьямяки пригласил в Москву 7 игроков из Континентальной хоккейной лиги. В заявку попали: голкипер Харри Сятери («Витязь»), защитники Расмус Риссанен («Йокерит»), Сами Леписто («Салават Юлаев»), форварды Миро Аалтонен («Витязь»), Теему Хартикайнен («СЮ»), Йонас Кемппаинен («Сибирь»), Оскар Осала («Магнитка»).



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Встреча будет транслироваться на «Матч ТВ». Первый канал отказался от показа игры из-за низких рейтингов.