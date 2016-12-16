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Кубок Первого канала по хоккею. Россия - Финляндия. 18 декабря 2016





Заключительный матч на Кубке Первого канала по хоккею 2016 сборная России проведет против Финляндии. Встреча начнется 18 декабря в 17:00 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше Евротура сборная России четыре раза играла с финнами и одержала все одну победу. Именно на Кубке первого канала подопечные Олега Знарка одержали единственную победу, разгромив Финляндию со счетом 8:1. Дублями в той игре отметились Илья Ковальчук, Александр Радулов и Данис Зарипов. По одной шайбе записали на свой счет Даниил Апальков и Максим Чудинов.

В полуфинале домашнего чемпионата мира в мае 2016 года Финляндия переиграла «Красную машину» со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе хозяев забил Сергей Широков.

На Кубке мира и Кубке Карьяла наши хоккеисты реабилитировались, переиграв финнов, соответвенно, 3:0 (Владимир Тарасенко, Иван Телегин, Евгений Малкин) и 5:1 (Анатолий Голышев -2, Андрей Светлаков, Никита Гусев, Владимир Ткачев).

Заявка сборной России на Кубок Первого канала 2016. Расписание матчей турнира.

Тренерский штаб финской команды во главе с Лаури Марьямяки пригласил в Москву 7 игроков из Континентальной хоккейной лиги. В заявку попали: голкипер Харри Сятери («Витязь»), защитники Расмус Риссанен («Йокерит»), Сами Леписто («Салават Юлаев»), форварды Миро Аалтонен («Витязь»), Теему Хартикайнен («СЮ»), Йонас Кемппаинен («Сибирь»), Оскар Осала («Магнитка»).

Важно

Встреча будет транслироваться на «Матч ТВ». Первый канал отказался от показа игры из-за низких рейтингов.

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16.12.2016 | Рубрика: Хоккей в КХЛ
Теги: Кубок Первого канала, сборная России, сборная Финляндии



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