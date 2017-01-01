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Шведские хоккейные игры 2017. Расписание матчей



Третий в сезоне 2016/2017 этап Еврохоккейтура, Шведские хоккейные игры, пройдет в Гетеборге с 9 по 12 февраля. Вынесенный матч шведского этапа между Россией и Финляндией состоится в Санкт-Петербурге.

Перерыв

Два года подряд, в 2015-м и 2016-м, шведский и чешский этапы не проводились, вместо них каждая из четырех сборных проводила друг с другом спаренные игры.

Чешские хоккейные игры в этом году пройдут в конце апреля, а через несколько дней стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. В 2017 году мировое первенство состоится в Германии и франции.

Расписание матчей Шведских хоккейных игр 2017

9 февраля 2017 г., четверг
19:30 Россия - Финляндия (вынесенный матч в Санкт-Петербурге)
21:15 Чехия - Швеция

11 февраля 2017 г., суббота
14:00 Финляндия - Чехия
17:30 Швеция - Россия

12 февраля 2017 г., воскресенье
14:00 Россия - Чехия
17:30 Швеция - Финляндия

Время начала игр - московское.

Матчи с участием сборной России будут показаны на телеканале «Матч ТВ».

Результаты выступления сборной России на Шведских играх 2014

Финляндия - Россия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Единственную шайбу в составе российской сборной забил Николай Кулемин.

Россия - Чехия - 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)
На счету Виктора Тихонова и Андрея Локтионова по две заброшенные шайбы, по разу отличились Егор Яковлев и Сергей Плотников.

Швеция - Россия - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Еврохоккейтур 2016/2017

Сборная России после двух этапов набрала 15 очков и лидирует в общей таблице Еврохоккейтура нынешнего сезона. В активе сборной Чехии 9 очков, у Финляндии и Швеции - по 6.

Шведские хоккейные игры: победители и призеры

Сборная России три раза становилась победителем шведского турнира (2003, 2006, 2008). В первом розыгрыше, который состоялся в 1991 году, первое место заняла сборная СССР.

Сборная Швеции 12 раз становилась первой на домашнем турнире.




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Вчера, 11:23
Теги: Шведские игры, сборная России, сборная Швеции, сборная Финляндии, сборная Чехии



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