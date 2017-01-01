Шведские хоккейные игры 2017. Расписание матчей

Третий в сезоне 2016/2017 этап Еврохоккейтура, Шведские хоккейные игры, пройдет в Гетеборге с 9 по 12 февраля. Вынесенный матч шведского этапа между Россией и Финляндией состоится в Санкт-Петербурге.



Перерыв



Два года подряд, в 2015-м и 2016-м, шведский и чешский этапы не проводились, вместо них каждая из четырех сборных проводила друг с другом спаренные игры.



Чешские хоккейные игры в этом году пройдут в конце апреля, а через несколько дней стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. В 2017 году мировое первенство состоится в Германии и франции.



Расписание матчей Шведских хоккейных игр 2017



9 февраля 2017 г., четверг

19:30 Россия - Финляндия (вынесенный матч в Санкт-Петербурге)

21:15 Чехия - Швеция



11 февраля 2017 г., суббота

14:00 Финляндия - Чехия

17:30 Швеция - Россия



12 февраля 2017 г., воскресенье

14:00 Россия - Чехия

17:30 Швеция - Финляндия



Время начала игр - московское.



Матчи с участием сборной России будут показаны на телеканале «Матч ТВ».



Результаты выступления сборной России на Шведских играх 2014



Финляндия - Россия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Единственную шайбу в составе российской сборной забил Николай Кулемин.



Россия - Чехия - 6:0 (4:0, 1:0, 1:0)

На счету Виктора Тихонова и Андрея Локтионова по две заброшенные шайбы, по разу отличились Егор Яковлев и Сергей Плотников.



Швеция - Россия - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)



Еврохоккейтур 2016/2017



Сборная России после двух этапов набрала 15 очков и лидирует в общей таблице Еврохоккейтура нынешнего сезона. В активе сборной Чехии 9 очков, у Финляндии и Швеции - по 6.



Шведские хоккейные игры: победители и призеры



Сборная России три раза становилась победителем шведского турнира (2003, 2006, 2008). В первом розыгрыше, который состоялся в 1991 году, первое место заняла сборная СССР.



Сборная Швеции 12 раз становилась первой на домашнем турнире.