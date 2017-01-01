Состав сборной России на Шведские хоккейные игры 2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок назвал состав команды на Шведские хоккейные игры. Турнир пройдет в Гетеборге с 9 по 12 февраля 2017 года, вынесенный матч с финнами состоится в Санкт-Петербурге.



Среди вызванных хоккеистов 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих. Средний возраст команды составляет 23,5 года.



Голкиперы: Игорь Шестеркин (СКА, 21 год), Илья Сорокин (ЦСКА, 21 год), Илья Самсонов («Металлург» Мг, 19 лет, дебют в сборной).



Самсонов был основным голкипером сборной на недавнем молодежном чемпионате мира.



Защитники: Евгений Медведев («Авангард», 34 года), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев», 24 года, дебют), Виктор Антипин («Магнитка», 24 года), Альберт Яруллин («Ак Барс», 23 года), Илья Любушкин («Локомотив», 22 года), Алексей Береглазов («Магнитка», 22 года), Дамир Мусин («Ак Барс», 22 года, дебют), Владислав Гавриков («Локомотив», 21 год), Егор Рыков (СКА, 19 лет, дебют).



Самый результативный защитник в составе сборной - Виктор Антипин. Игрок набрал 24 (6+18) очка в 57 играх регулярного чемпионата.



Форварды: Степан Санников («Сибирь», 26 лет), Алексей Кручинин («Трактор», 25 лет, дебют), Максим Карпов («Динамо» М, 25 лет), Сергей Шумаков («Сибирь», 24 года), Максим Шалунов («Сибирь», 24 года), Артем Федоров («Динамо» М, 23 года, дебют), Николай Прохоркин (СКА, 23 года), Владимир Ткачев («Ак Барс», 23 года), Максим Мамин (ЦСКА, 22 года, дебют), Анатолий Голышев («Автомобилист», 21 год), Константин Окулов («Сибирь», 21 год), Андрей Светлаков (ЦСКА, 20 лет), Кирилл Капризов («Салават Юлаев», 19 лет, дебют).



Самый молодой в составе команды уфимец Кирилл Капризов стал лучшим бомбардиром МЧМ-2017 и набрал больше всех очков в КХЛ (42) среди вызванных хоккеистов.