Во втором матче на третьем этапе Еврохоккейтура сборная России встретится с хозяевами турнира. Встреча начнется 11 февраля в 17:30 по московскому времени и будет показана на телеканале «Матч ТВ».



После двух этапов Еврохоккейтура 2016/17 шведские хоккеисты набрали 6 очков и занимают четвертое место в общем зачете. На Кубке Карьяла команда не набрала ни одного очка, уступив сборным России (2:3), Чехии (3:6) и Финляндии (1:4). В декабре, на Кубке Первого канала, шведы реабилитировались и стали победителями турнира. В первом матче были обыграны российские хоккеисты (3:1), а во второй игре шведы одержали победу над финнами (4:2). В третьей встрече, в ранге победителей российского этапа, команда уступила Чехии (1:4).



Кубок Карьяла



Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Гюнге, Клингберг - Рафиков, Барабанов, Ничушкин.

Вратари: Сведберг - Шестеркин.



Кубок Первого канала



Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Линдблум, Бертильссон, Турессон - Гавриков.

Вратари: Фаст - Сорокин.



Состав сборной России на Шведские хоккейные игры 2017. Расписание турнира, результаты.



Четыре хоккеиста из клубов Континентальной хоккейной лиги вызваны главным тренером «Тре Крунур» Рикардом Гренборгом для участия в домашнем турнире. В Гетеборге выступят: вратарь Виктор Фаст (ЦСКА), защитник Оскар Фантенберг (ХК «Сочи»), нападающие Рихард Гюнге («Нефтехимик») и Андре Петерссон (ХК «Сочи»). Отметим, что Гюнге выступал на Кубке Карьяла в ноябре прошлого года, а Фаст сыграл в двух первых матчах на Кубке Первого канала.