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Шведские хоккейные игры. Россия - Финляндия. 9 февраля 2017


В стартовом матче в рамках Шведских хоккейных игр сборная России встретится с командой Финляндии. Матч состоится 9 февраля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Сборная Финляндии набрала 6 очков в 6 матчах и занимает третью строчку в общей турнирной таблице Еврохоккейтура 2016/17. На домашнем этапе в ноябре прошлого года финские хоккеисты уступили сборным России (1:5), Чехии (3:5), и лишь в заключительном матче обыграли шведов (4:1). На Кубке Первого канала Финляндия переиграла чехов (4:2), а затем уступила шведам (2:4) и россиянам (3:4).

Кубок Карьяла

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Голы: Голышев-2, Светлаков, Гусев, Ткачев - Аалтонен.
Вратари: Сорокин - Коскинен (Сятери, 21:52).

Кубок Первого канала

Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Голы: Шалунов, Яковлев, Телегин, Ковальчук - Песонен, Хаапала, Аалтонен.
Вратари: Шестеркин - Ортио.

Заявка сборной России на Шведские хоккейные игры 2017. Расписание матчей турнира.

Главный тренер финской команды Лаури Марьямяки вызвал для участия в Шведских играх 5 хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги. В заявку попали: вратари Микко Коскинен (СКА) и Юха Метсола («Амур»), защитники Томми Кивисте («Автомобилист») и Йоонас Ярвинен («Куньлунь Ред Стар»), а также нападающий Томи Саллинен («Куньлунь Ред Стар»).

Отметим, что на Кубке Карьяла в заявке финнов было 16 представителей КХЛ, на Кубке Первого канала - 7.

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КХЛ | Сегодня, 08:10
Теги: Шведские игры, сборная России, сборная Финляндии



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