В заключительном матче шведского этапа Евротура сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится 12 февраля в Гетеборге в 14:00 по московскому времени. Спортивный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.



Сборная Чехии имеет в активе 6 очков и занимает второе место в общем зачете Еврохоккейтура 2016/17. На Кубке Карьяла чешские хоккеисты выиграли у шведов (6:3) и финнов (5:3), а в третьем матче уступили российской сборной (0:3). На Кубке Первого канала Чехия проиграла Финляндии (2:4) и России (1:5), а в заключительном матче одержала победу над Швецией (4:1).



Кубок Карьяла



Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ткачев, Гусев, Береглазов.

Вратари: Фурх - Сорокин.



Кубок Первого канала



Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

Голы: Плотников, Дацюк, Ткачев, Телегин, Ковальчук - Зогорна.

Вратари: Шестеркин - Фурх.



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Наставник чешской сборной Йозеф Яндач пригласил на этот раз девять хоккеистов из клубов Континентальной хоккейной лиги. В Гетеборге сыграют: голкиперы Павел Францоуз («Трактор») и Якуб Коварж («Северсталь»), защитники Адам Полашек («Сибирь»), Ян Коларж («Амур») и Томаш Кундратек («Слован»), нападающие Ян Коварж («Металлург» Мг), Лукаш Кашпар («Динамо» М), Томаш Зогорна («Амур») и Лукаш Радил («Спартак»).