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Шведские хоккейные игры. Россия - Чехия. 12 февраля 2017




В заключительном матче шведского этапа Евротура сборная России сыграет с командой Чехии. Встреча состоится 12 февраля в Гетеборге в 14:00 по московскому времени. Спортивный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Сборная Чехии имеет в активе 6 очков и занимает второе место в общем зачете Еврохоккейтура 2016/17. На Кубке Карьяла чешские хоккеисты выиграли у шведов (6:3) и финнов (5:3), а в третьем матче уступили российской сборной (0:3). На Кубке Первого канала Чехия проиграла Финляндии (2:4) и России (1:5), а в заключительном матче одержала победу над Швецией (4:1).

Кубок Карьяла

Чехия - Россия - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Ткачев, Гусев, Береглазов.
Вратари: Фурх - Сорокин.

Кубок Первого канала

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
Голы: Плотников, Дацюк, Ткачев, Телегин, Ковальчук - Зогорна.
Вратари: Шестеркин - Фурх. 

Главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал для участия в Шведских хоккейных играх 25 хоккеистов. Полное расписание турнира, результаты.

Наставник чешской сборной Йозеф Яндач пригласил на этот раз девять хоккеистов из клубов Континентальной хоккейной лиги. В Гетеборге сыграют: голкиперы Павел Францоуз («Трактор») и Якуб Коварж («Северсталь»), защитники Адам Полашек («Сибирь»), Ян Коларж («Амур») и Томаш Кундратек («Слован»), нападающие Ян Коварж («Металлург» Мг), Лукаш Кашпар («Динамо» М), Томаш Зогорна («Амур») и Лукаш Радил («Спартак»).



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Теги: Шведские игры, сборная России, сборная Чехии



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