Мир хоккея и футбола 2016 2017
Программа Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие








Купить билеты на Кубок 1 Канала




Кубок первого канала представляет собой ежегодный хоккейный марафон международного уровня. Это поистине зрелищный турнир с участием профессиональных игроков Европы. Посетить мероприятие мечтают многие поклонники хоккея. Соревнования проводятся в рамках европейского хоккейного тура, цель которого заключается в так называемой «тренировке» и подготовке сильнейших команд к Чемпионату Мира. Для того чтобы гарантированно попасть на это значимое событие, болельщики стремятся приобретать билеты заблаговременно. Это позволяет не только сэкономить деньги, но и занять на хоккее наиболее комфортные места, с которых открывается лучший обзор хоккейной площадки.

Кубок регулярно проводится на протяжении нескольких десятилетий. Первые игры прошли в 1967 году в Москве. В разные года турнир проводился в Санкт - Петербурге, а в 2013 г. впервые состоялся в Сочи. Независимо от места проведения, суть соревнований не меняется. Поклонники игры поддерживают не только российскую национальную сборную. Им интересно посмотреть на профессиональную игру в исполнении финской, чешской, шведской команд. С каждым годом число желающих поехать на евротур по хоккею растёт. По итогам игры прошлого года, заветный Кубок получила чешская сборная. Приобретение билетов на турнир 2017 года - это возможность увидеть состязания в реальном времени, поддержать нашу команду в стремлении победить во всех трёх состязаниях.

Благодаря нашему интернет-магазину у Вас есть уникальная возможность за несколько месяцев купить билеты на Кубок 1 канала по выгодной цене, без переплат и наценок. Бронирование и покупка онлайн - это современный способ планирования собственного отдыха, когда необходимость ехать в кассы ледового дворца отпадает сама по себе. У нас всегда в наличии билеты на предстоящий Кубок всех категорий, а оформление покупки займёт всего лишь несколько минут. На главной странице сайте следует выбрать категорию места, количество билетов и направить нам предварительную заявку. Предзаказ доступно отправить круглосуточно. В ближайшее время по указанному номеру позвонит менеджер компании для подтверждения заказа.

Для оплаты покупки клиенты имеют возможность воспользоваться несколькими способами - банковской картой, электронными деньгами, денежным переводом.

Будьте одними из первых, кто станет обладателем билетов на значимое событие в сфере хоккея - Кубок 1-го канала! Успейте воспользоваться выгодными предложениями! С нетерпением ждём Ваших заявок!



Поделиться:


КХЛ | Сегодня, 14:38
Теги: Кубок Первого канала



Материалы по теме:

  • Билеты на матчи Кубка Конфедераций
  • Кубок Первого канала по хоккею 2009. Расписание, состав сборной России
  • ФХР планирует провести ЧМ-2016 при пустых трибунах?
  • Кубок Первого канала по хоккею 2011. Финляндия обыграла Швецию
  • Кубок Первого канала по хоккею 2011. Россия - Чехия. Послематчевые коммента ...
    •






    Топ-10 зарплат хоккеистов КХЛ в сезоне 2016/17

    Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Павел Дацюк, СКА, зарплаты

    В списке самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ лидирует Илья Ковальчук. За сезон 2016/17 игрок заработает 330 миллионов рублей. Второе и третье места занимают также представители СКА.

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Топ-10 футбольных трансферов зимы 2017 года

    Самым дорогим трасфером стал переход полузащитника «Челси» Оскара в клуб китайской суперлиги «Шанхай СИПГ» за 60 миллионов евро.

    Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



    Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

    10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ

     

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Питтсбурга» достиг отметки в 1000 набранных очков за карьеру в НХЛ.

    Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина

    Евгений Малкин - Александр Овечкин

    Команды провели самый результативный матч в НХЛ с 2011 года. Малкин оформил 11-й хет-трик в заокеанской карьере и опередил Дацюка. Овечкин забил гол в свои ворота и завершил матч с показателем полезности «-4».














    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru