Кубок первого канала представляет собой ежегодный хоккейный марафон международного уровня. Это поистине зрелищный турнир с участием профессиональных игроков Европы. Посетить мероприятие мечтают многие поклонники хоккея. Соревнования проводятся в рамках европейского хоккейного тура, цель которого заключается в так называемой «тренировке» и подготовке сильнейших команд к Чемпионату Мира. Для того чтобы гарантированно попасть на это значимое событие, болельщики стремятся приобретать билеты заблаговременно. Это позволяет не только сэкономить деньги, но и занять на хоккее наиболее комфортные места, с которых открывается лучший обзор хоккейной площадки.



Кубок регулярно проводится на протяжении нескольких десятилетий. Первые игры прошли в 1967 году в Москве. В разные года турнир проводился в Санкт - Петербурге, а в 2013 г. впервые состоялся в Сочи. Независимо от места проведения, суть соревнований не меняется. Поклонники игры поддерживают не только российскую национальную сборную. Им интересно посмотреть на профессиональную игру в исполнении финской, чешской, шведской команд. С каждым годом число желающих поехать на евротур по хоккею растёт. По итогам игры прошлого года, заветный Кубок получила чешская сборная. Приобретение билетов на турнир 2017 года - это возможность увидеть состязания в реальном времени, поддержать нашу команду в стремлении победить во всех трёх состязаниях.



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