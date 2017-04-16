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СКА победил «Магнитку» и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина




СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Для главного тренера питерского клуба олега Знарка этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере. До этого наставник дважды приводил к победе в турнире московское «Динамо».

Самым ценным игроком плей-офф назван голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин. В этом розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний вратарь принял участие в 16 играх, пропустив 34 шайбы и отразив 94,3 процента бросков.

Кубок Гагарина 2017. Финал. 16 апреля.

«Металлург» Мг – СКА - 3:5 (1:0, 1:3, 1:1)

1:0 - Осала (Сантала, Хабаров), 08:49
2:0 - Антипин (Коварж), 23:56
2:1 - Гусев (бол., Дадонов, Шипачев), 27:00
2:2 - Барабанов (Ковальчук), 29:23
2:3 - Дадонов (Шипачев, Гусев), 34:29
2:4 - Ковальчук (Херсли), 40:09
3:4 - Косов, 40:55
3:5 - Плотников, 58:54, п.в.

Вратари: Кошечкин (58:12-58:54, 59:00) - Коскинен.

Счет в серии: 1-4 (4:5, 3:1, 1:2 ОТ, 2:3, 3:5).

Олег Знарок: «Разговоры о судействе? Все это ерунда. Я молчал об этом всю серию. В пользу «Магнитки» было тоже немало судейских решений. Разговоры о несправедливости судейства - отговорки для слабых».

Состав СКА:

Яковлев - Белов, Ковальчук - Коскиранта - Барабанов
Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Дадонов
Зуб - Зубарев, Хохлачев - Прохоркин - Плотников
Рыков - Рукавишников, Дергачев - Каблуков - Кетов

Путь СКА к победе:

1/8 финала: СКА - «Витязь» - 4-0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1)
1/4 финала: СКА - «Динамо» М - 4-1 (2:3 ОТ, 2:1, 4:2, 4:1, 2:0)
1/2 финала: СКА - «Локомотив» - 4-0 (5:4 ОТ, 4:1, 2:1 ОТ, 2:1)



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КХЛ | 16.04.2017
Теги: Кубок Гагарина, СКА, Металлург Мг



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