Чешские хоккейные игры 2017. Расписание матчей

Заключительный в этом сезоне этап Евротура, Чешские хоккейные игры, пройдет в Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. Встреча первого дня между российскими и шведскими хоккеистами состоится в Стокгольме.
Чешский этап не проводился с августа 2013 года, за это время на протяжении двух лет каждая из четырех участников Евротура проводила друг с другом спаренные игры.
Отметим, что Чешские игры станут для нашей хоккейной дружины заключительным этапом подготовки к мировому первенству, который состоится на этот раз в Кельне и Париже.
Расписание матчей
27 апреля 2017 г., четверг
19:30 Швеция - Россия
19:30 Финляндия - Чехия
29 апреля 2017 г., суббота
14:00 Россия - Финляндия
18:00 Чехия - Швеция
30 апреля 2017 г., воскресенье
15:30 Швеция - Финляндия
19:30 Чехия - Россия
Время начала матчей указано московское.
Общероссийский спортивный канал «Матч ТВ» покажет все три матча с участием российских хоккеистов. Субботняя встреча будет показана в записи в 20:30 по московскому времени.
Как выступала сборная России на Чешских играх-2013
Россия - Швеция - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
В составе нашей команды шайбы забили нападающие Евгений Кузнецов и Егор Аверин.
Россия - Финляндия - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Чехия - Россия - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Форвард «Локомотива» Егор Аверин отличился на последней минуте второго периода.
Еврохоккейтур 2016/2017
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура. После трех этапов подопечные Олега Знарка набрали 24 очка и на 12 баллов опережают идущую на втором месте Чехию. На счету Финляндии и Швеции по 9 очков.
Чешские хоккейные игры: история турнира
Наши хоккеисты становились победителями чешского турнира в 2002, 2006, 2008 и 2009 годах. Первый турнир, который состоялся в 1994 году, выиграла сборная Чехии, сборная России заняла тогда второе место.
Сборные Чехии и Финляндии - шестикратные обладатели главного приза турнира.