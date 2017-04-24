Чешские хоккейные игры 2017. Расписание матчей

Заключительный в этом сезоне этап Евротура, Чешские хоккейные игры, пройдет в Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. Встреча первого дня между российскими и шведскими хоккеистами состоится в Стокгольме.



Чешский этап не проводился с августа 2013 года, за это время на протяжении двух лет каждая из четырех участников Евротура проводила друг с другом спаренные игры.



Отметим, что Чешские игры станут для нашей хоккейной дружины заключительным этапом подготовки к мировому первенству, который состоится на этот раз в Кельне и Париже.



Расписание матчей



27 апреля 2017 г., четверг

19:30 Швеция - Россия

19:30 Финляндия - Чехия



29 апреля 2017 г., суббота

14:00 Россия - Финляндия

18:00 Чехия - Швеция



30 апреля 2017 г., воскресенье

15:30 Швеция - Финляндия

19:30 Чехия - Россия



Время начала матчей указано московское.



Общероссийский спортивный канал «Матч ТВ» покажет все три матча с участием российских хоккеистов. Субботняя встреча будет показана в записи в 20:30 по московскому времени.



Как выступала сборная России на Чешских играх-2013



Россия - Швеция - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

В составе нашей команды шайбы забили нападающие Евгений Кузнецов и Егор Аверин.



Россия - Финляндия - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)



Чехия - Россия - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Форвард «Локомотива» Егор Аверин отличился на последней минуте второго периода.



Еврохоккейтур 2016/2017



Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура. После трех этапов подопечные Олега Знарка набрали 24 очка и на 12 баллов опережают идущую на втором месте Чехию. На счету Финляндии и Швеции по 9 очков.



Чешские хоккейные игры: история турнира



Наши хоккеисты становились победителями чешского турнира в 2002, 2006, 2008 и 2009 годах. Первый турнир, который состоялся в 1994 году, выиграла сборная Чехии, сборная России заняла тогда второе место.



Сборные Чехии и Финляндии - шестикратные обладатели главного приза турнира.