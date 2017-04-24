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Чешские хоккейные игры 2017. Расписание матчей




Заключительный в этом сезоне этап Евротура, Чешские хоккейные игры, пройдет в Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. Встреча первого дня между российскими и шведскими хоккеистами состоится в Стокгольме.

Чешский этап не проводился с августа 2013 года, за это время на протяжении двух лет каждая из четырех участников Евротура проводила друг с другом спаренные игры.

Отметим, что Чешские игры станут для нашей хоккейной дружины заключительным этапом подготовки к мировому первенству, который состоится на этот раз в Кельне и Париже.

Расписание матчей

27 апреля 2017 г., четверг
19:30 Швеция - Россия
19:30 Финляндия - Чехия

29 апреля 2017 г., суббота
14:00 Россия - Финляндия
18:00 Чехия - Швеция

30 апреля 2017 г., воскресенье
15:30 Швеция - Финляндия
19:30 Чехия - Россия

Время начала матчей указано московское.

Общероссийский спортивный канал «Матч ТВ» покажет все три матча с участием российских хоккеистов. Субботняя встреча будет показана в записи в 20:30 по московскому времени.

Как выступала сборная России на Чешских играх-2013

Россия - Швеция - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
В составе нашей команды шайбы забили нападающие Евгений Кузнецов и Егор Аверин.

Россия - Финляндия - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Чехия - Россия - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Форвард «Локомотива» Егор Аверин отличился на последней минуте второго периода.

Еврохоккейтур 2016/2017

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура. После трех этапов подопечные Олега Знарка набрали 24 очка и на 12 баллов опережают идущую на втором месте Чехию. На счету Финляндии и Швеции по 9 очков.

Чешские хоккейные игры: история турнира

Наши хоккеисты становились победителями чешского турнира в 2002, 2006, 2008 и 2009 годах. Первый турнир, который состоялся в 1994 году, выиграла сборная Чехии, сборная России заняла тогда второе место.

Сборные Чехии и Финляндии - шестикратные обладатели главного приза турнира.



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КХЛ | 24.04.2017
Теги: Чешские игры, сборная России, сборная Швеции, сборная Финляндии, сборная Чехии



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