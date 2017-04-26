Состав сборной России по хоккею на Чешские игры 2017

Наставник российской сборной команды по хоккею Олег Знарок назвал имена хоккеистов, которые сыграют на Чешских хоккейных играх. Четвертый этап Евротура состоится в Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля.



В списке вызванных игроков 3 голкипера, 9 игроков обороны и 15 нападающих. Семь хоккеистов представляют СКА, шесть игроков вызваны из ЦСКА.



Голкиперы: Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 22 года), Илья Сорокин (ЦСКА, 21 год), Андрей Кареев («Нефтехимик», 22 года).



Защитники: Андрей Зубарев - 30 лет, Артем Зуб - 21 год, Антон Белов - 30 лет (все - СКА), Алексей Береглазов - 23 года, Виктор Антипин - 24 года (оба - «Металлург» Мг), Иван Проворов («Филадельфия», 20 лет), Владислав Гавриков («Локомотив», 21 год), Андрей Миронов («Динамо» М, 22 года), Богдан Киселевич (ЦСКА, 27 лет).



Нападающие: Сергей Плотников - 26 лет, Никита Гусев - 24 года, Вадим Шипачев - 30 лет, Евгений Дадонов - 28 лет (все - СКА), Иван Телегин - 25 лет, Валерий Ничушкин - 22 года, Андрей Светлаков - 21 год, Сергей Андронов - 27 лет (все - ЦСКА), Никита Кучеров - 23 года, Владислав Наместников - 24 года (оба - «Тампа-Бэй»), Роман Любимов («Филадельфия», 24 года), Сергей Мозякин («Металлург» Мг, 36 лет), Анатолий Голышев («Автомобилист», 22 года), Антон Бурдасов («Авангард», 25 лет), Владимир Ткачев («Ак Барс», 23 года).



Самый молодой игрок - Иван Проворов, самый возрастной - Сергей Мозякин.



Наша команда встретится со шведами 27 апреля в Стокгольме, 29-го проведет матч с финнами и 30 апреля сыграет с хозяевами турнира.