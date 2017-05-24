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Хоккей. КХЛ 2017/2018. Расписание матчей




Регулярный сезон в Континентальной хоккейной лиге начнется в конце августа 2017 года и завершится в начале марта 2018 года.

В турнире примут участие 27 команд. В конце мая 2017 года на Совете директоров лиги было принято решение исключить из КХЛ хорватский «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург».

Западная конференция

Дивизион Боброва: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), «Йокерит» (Хельсинки), СКА (Санкт-Петербург), «Слован» (Братислава), «Спартак» (Москва).

Дивизион Тарасова: «Витязь» (Подольск), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Северсталь» (Череповец), «Торпедо» (Нижний Новгород), ХК «Сочи» (Сочи), ЦСКА (Москва).

Восточная конференция

Дивизион Харламова: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Трактор» (Челябинск), «Югра» (Ханты-Мансийск).

Дивизион Чернышева: «Авангард» (Омск), «Адмирал» (Владивосток), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Астана), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск).

Расписание матчей/Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2017/18:

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КХЛ | 24.05.2017
Теги: КХЛ



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