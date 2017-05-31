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Хоккей. Мемориал Ромазана 2017




С 12 по 15 августа 2017 года в Магнитогорске состоится 26-й по счету традиционный предсезонный клубный хоккейный турнир - Мемориал Ромазана.

Этим летом в турнире примут участие четыре команды Континентальной хоккейной лиги - магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь» и участник из Китая «Куньлунь Ред Стар». Напомним, год назад вместо пекинского клуба на турнире был представлен омский «Авангард».

На этот раз было принято решение провести однокруговой турнир, по результатам которого станет известен победитель. В 2016 году обладатель приза определился в финальной игре. Омский «Авангард» выиграл все три матча на предварительном этапе и во встрече за первое место одержал победу над хозяевами со счетом 2:0.

Расписание матчей Мемориала Ромазана 2017:

12 августа 2017 г., суббота
15:00 «Сибирь» - «Куньлунь Ред Стар»
19:00 «Металлург» Мг - «Трактор»

14 августа 2017 г., понедельник
15:00 «Трактор» - «Сибирь»
19:00 «Металлург» Мг - «Куньлунь Ред Стар»

15 августа 2017 г., вторник
15:00 «Куньлунь Ред Стар» - «Трактор»
19:00 «Металлург» Мг - «Сибирь»

Победители турнира за последние пять лет:

2016 - «Авангард» (Омск)
2015 - «Автомобилист» (Екатеринбург)
2014 - «Металлург» (Магнитогорск)
2013 - «Металлург» (Магнитогорск)
2012 - «Металлург» (Магнитогорск)

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КХЛ | 31.05.2017
Теги: Мемориал Ромазана, Металлург Мг, Трактор, Сибирь, Куньлунь Ред Стар


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