Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области 2017

С 1 по 7 августа 2017 года в Нижнем Новгороде состоится 9-й розыгрыш Кубка губернатора Нижегородской области.



В турнире примут участие пять клубов, представляющие КХЛ: казанский «Ак Барс», «Автомобилист» из Екатеринбурга, московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо». Шестой участник турнира - новокузнецкий «Металлург» - весной был исключен из числа участников Континентальной хоккейной лиги.



По сравнению с 2016 годом состав участников сильно обновился. Не считая хозяев турнира, из прошлогодних гостей на этот раз в Нижнем Новгороде выступит только «Ак Барс».



Расписание матчей Кубка губернатора Нижегородской области 2017:



1 августа 2017 г., вторник

12:00 «Ак Барс» - «Автомобилист»

15:00 «Спартак» - «Металлург» Нк

19:00 «Торпедо» - «Салават Юлаев»



2 августа 2017 г., среда

15:00 «Металлург» Нк - «Автомобилист»

19:00 «Торпедо» - «Ак Барс»



3 августа 2017 г., четверг

15:00 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»

19:00 «Автомобилист» - «Спартак»



4 августа 2017 г., пятница

15:00 «Салават Юлаев» - «Спартак»

19:00 «Торпедо» - «Металлург» Нк



5 августа 2017 г., суббота

15:00 «Металлург» Нк - «Ак Барс»

19:00 «Салават Юлаев» - «Автомобилист»



6 августа 2017 г., воскресенье

15:00 «Ак Барс» - «Спартак»

19:00 «Торпедо» - «Автомобилист»



7 августа 2017 г., понедельник

13:00 «Металлург» Нк - «Салават Юлаев»

19:00 «Торпедо» - «Спартак»



Победители турнира за последние шесть лет:



2016 - «Торпедо»

2015 - «Салават Юлаев»

2014 - «Ак Барс»

2013 - «Торпедо»

2012 - «Спартак»

2011 - «Торпедо»