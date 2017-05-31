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Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области 2017




С 1 по 7 августа 2017 года в Нижнем Новгороде состоится 9-й розыгрыш Кубка губернатора Нижегородской области.

В турнире примут участие пять клубов, представляющие КХЛ: казанский «Ак Барс», «Автомобилист» из Екатеринбурга, московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо». Шестой участник турнира - новокузнецкий «Металлург» - весной был исключен из числа участников Континентальной хоккейной лиги.

По сравнению с 2016 годом состав участников сильно обновился. Не считая хозяев турнира, из прошлогодних гостей на этот раз в Нижнем Новгороде выступит только «Ак Барс».

Расписание матчей Кубка губернатора Нижегородской области 2017:

1 августа 2017 г., вторник
12:00 «Ак Барс» - «Автомобилист»
15:00 «Спартак» - «Металлург» Нк
19:00 «Торпедо» - «Салават Юлаев»

2 августа 2017 г., среда
15:00 «Металлург» Нк - «Автомобилист»
19:00 «Торпедо» - «Ак Барс»

3 августа 2017 г., четверг
15:00 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»
19:00 «Автомобилист» - «Спартак»

4 августа 2017 г., пятница
15:00 «Салават Юлаев» - «Спартак»
19:00 «Торпедо» - «Металлург» Нк

5 августа 2017 г., суббота
15:00 «Металлург» Нк - «Ак Барс»
19:00 «Салават Юлаев» - «Автомобилист»

6 августа 2017 г., воскресенье
15:00 «Ак Барс» - «Спартак»
19:00 «Торпедо» - «Автомобилист»

7 августа 2017 г., понедельник
13:00 «Металлург» Нк - «Салават Юлаев»
19:00 «Торпедо» - «Спартак»

Победители турнира за последние шесть лет:

2016 - «Торпедо»
2015 - «Салават Юлаев»
2014 - «Ак Барс»
2013 - «Торпедо»
2012 - «Спартак»
2011 - «Торпедо»

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КХЛ | 31.05.2017
Теги: Кубок губернатора Нижегородской области, Торпедо, Ак Барс, Салават Юлаев, Спартак, Металлург Нк, Автомобилист


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