Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области 2017

С 1 по 7 августа 2017 года в Нижнем Новгороде состоится 9-й розыгрыш Кубка губернатора Нижегородской области.
В турнире примут участие пять клубов, представляющие КХЛ: казанский «Ак Барс», «Автомобилист» из Екатеринбурга, московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо». Шестой участник турнира - новокузнецкий «Металлург» - весной был исключен из числа участников Континентальной хоккейной лиги.
По сравнению с 2016 годом состав участников сильно обновился. Не считая хозяев турнира, из прошлогодних гостей на этот раз в Нижнем Новгороде выступит только «Ак Барс».
Расписание матчей Кубка губернатора Нижегородской области 2017:
1 августа 2017 г., вторник
12:00 «Ак Барс» - «Автомобилист»
15:00 «Спартак» - «Металлург» Нк
19:00 «Торпедо» - «Салават Юлаев»
2 августа 2017 г., среда
15:00 «Металлург» Нк - «Автомобилист»
19:00 «Торпедо» - «Ак Барс»
3 августа 2017 г., четверг
15:00 «Ак Барс» - «Салават Юлаев»
19:00 «Автомобилист» - «Спартак»
4 августа 2017 г., пятница
15:00 «Салават Юлаев» - «Спартак»
19:00 «Торпедо» - «Металлург» Нк
5 августа 2017 г., суббота
15:00 «Металлург» Нк - «Ак Барс»
19:00 «Салават Юлаев» - «Автомобилист»
6 августа 2017 г., воскресенье
15:00 «Ак Барс» - «Спартак»
19:00 «Торпедо» - «Автомобилист»
7 августа 2017 г., понедельник
13:00 «Металлург» Нк - «Салават Юлаев»
19:00 «Торпедо» - «Спартак»
Победители турнира за последние шесть лет:
2016 - «Торпедо»
2015 - «Салават Юлаев»
2014 - «Ак Барс»
2013 - «Торпедо»
2012 - «Спартак»
2011 - «Торпедо»