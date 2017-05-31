Хоккей. Кубок Минска 2017

С 26 по 30 июля 2017 года в столице Белоруссии состоится 1-й розыгрыш клубного хоккейного турнира - Кубок Минска.



В соревновании, которое организует хоккейная команда местой Экстралиги «Юность-Минск», примут участие четыре команды Континентальной хоккейной лиги: московские и рижские динамовцы, «Югра» из Ханты-Мансийска и ярославский «Локомотив».



Организаторы турнира приурочили его к 950-летию Минска и планируют сделать ежегодным.



Расписание матчей Кубка Минска 2017:



26 июля 2017 г., среда

15:00 «Динамо» Р - «Югра»

19:00 «Юность-Минск» - «Динамо» М



27 июля 2017 г., четверг

15:00 «Локомотив» - «Динамо» Р

19:00 «Юность-Минск» - «Югра»



28 июля 2017 г., пятница

15:00 «Локомотив» - «Югра»

19:00 «Динамо» М - «Динамо» Р



29 июля 2017 г., суббота

13:00 «Динамо» М - «Локомотив»

17:00 «Юность-Минск» - «Динамо» Р



30 июля 2017 г., воскресенье

12:00 «Динамо» М - «Югра»

17:00 «Юность-Минск» - «Локомотив»