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Хоккей. Кубок Минска 2017




С 26 по 30 июля 2017 года в столице Белоруссии состоится 1-й розыгрыш клубного хоккейного турнира - Кубок Минска.

В соревновании, которое организует хоккейная команда местой Экстралиги «Юность-Минск», примут участие четыре команды Континентальной хоккейной лиги: московские и рижские динамовцы, «Югра» из Ханты-Мансийска и ярославский «Локомотив».

Организаторы турнира приурочили его к 950-летию Минска и планируют сделать ежегодным.

Расписание матчей Кубка Минска 2017:

26 июля 2017 г., среда
15:00 «Динамо» Р - «Югра»
19:00 «Юность-Минск» - «Динамо» М

27 июля 2017 г., четверг
15:00 «Локомотив» - «Динамо» Р
19:00 «Юность-Минск» - «Югра»

28 июля 2017 г., пятница
15:00 «Локомотив» - «Югра»
19:00 «Динамо» М - «Динамо» Р

29 июля 2017 г., суббота
13:00 «Динамо» М - «Локомотив»
17:00 «Юность-Минск» - «Динамо» Р

30 июля 2017 г., воскресенье
12:00 «Динамо» М - «Югра»
17:00 «Юность-Минск» - «Локомотив»

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КХЛ | 31.05.2017
Теги: Кубок Минска, Юность-Минск, Динамо М, Динамо Р, Локомотив, Югра


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