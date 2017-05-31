Хоккей. Кубок Минска 2017

С 26 по 30 июля 2017 года в столице Белоруссии состоится 1-й розыгрыш клубного хоккейного турнира - Кубок Минска.
В соревновании, которое организует хоккейная команда местой Экстралиги «Юность-Минск», примут участие четыре команды Континентальной хоккейной лиги: московские и рижские динамовцы, «Югра» из Ханты-Мансийска и ярославский «Локомотив».
Организаторы турнира приурочили его к 950-летию Минска и планируют сделать ежегодным.
Расписание матчей Кубка Минска 2017:
26 июля 2017 г., среда
15:00 «Динамо» Р - «Югра»
19:00 «Юность-Минск» - «Динамо» М
27 июля 2017 г., четверг
15:00 «Локомотив» - «Динамо» Р
19:00 «Юность-Минск» - «Югра»
28 июля 2017 г., пятница
15:00 «Локомотив» - «Югра»
19:00 «Динамо» М - «Динамо» Р
29 июля 2017 г., суббота
13:00 «Динамо» М - «Локомотив»
17:00 «Юность-Минск» - «Динамо» Р
30 июля 2017 г., воскресенье
12:00 «Динамо» М - «Югра»
17:00 «Юность-Минск» - «Локомотив»