Спортивное обозрение Кубок конфедераций 2017: 17 июня - 2 июля
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Хоккей. Кубок мэра Москвы 2017. Расписание матчей




Традиционный хоккейный клубный турнир - Кубок мэра Москвы - пройдет в 15 по 18 августа 2017 года в столице России.

Матчи Кубка мэра состоятся во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле.

В турнире примут участие четыре команды московского региона, выступающие в Континентальной хоккейной лиге: «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и подмосковный «Витязь».

Расписание матчей Кубка мэра Москвы 2017

15 августа 2017 г., вторник
15:30 «Динамо» М - «Витязь»
19:00 ЦСКА - «Спартак»

17 августа 2017 г., четверг
16:00 ЦСКА - «Витязь»
19:30 «Динамо» М - «Спартак»

18 августа 2017 г., пятница
16:00 «Спартак» - «Витязь»
19:30 ЦСКА - «Динамо» М

Год назад

В прошлом августе «Динамо» одержало три победы («Спартак» - 5:4 ОТ, ЦСКА - 2:0, «Витязь» - 6:2) с разницей шайб 13-6 и стало победителем соревнования. На втором месте финишировали армейцы (6 очков), третью и четвертую строчку заняли, соответственно, «Витязь» (3 очка) и «Спартак» (1 очко).

Победители Кубка мэра Москвы

Впервые турнир был проведен в 2008 году. За все время проведения Кубка мэра Москвы победителями становились московское «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016), ЦСКА (2010, 2011, 2013) и «Спартак» (2009, 2015).

Поделитесь материалом с друзьями:







Материалы по теме:
  • Кубок мэра Москвы-2016: расписание матчей
  • Кубок мэра Москвы-2015: расписание игр, участники
  • Кубок мэра Москвы-2014: расписание, участники
  • Кубок мэра Москвы-2013: расписание, участники
  • Кубок мэра Москвы 2008: расписание матчей, участники
    •




    7 фотографий знаменитых российских спортсменов в детстве и сейчас

    Мария Шарапова

    «Спортивное обозрение» предлагает посмотреть, как выглядели известные российские спортсмены в детстве и как сейчас.

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. Реал - Ювентус

    В Кардиффе на стадионе «Миллениум» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

    Формула-1. Гран-при России 2017



    С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..

    20 самых посещаемых хоккейных клубов Европы в сезоне 2016/17

    Минское Динамо - самый посещаемый клуб КХЛ в сезоне 2016/17

    Первое место 16-й раз подряд занял швейцарский «Берн» со средней посещаемостью в 16399 зрителей. На самый посещаемый клуб, минское «Динамо», приходили в среднем по 13230 человек.






    Программа передач Матч ТВ









    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru