Хоккей. Кубок мэра Москвы 2017. Расписание матчей





Традиционный хоккейный клубный турнир - Кубок мэра Москвы - пройдет в 15 по 18 августа 2017 года в столице России.



Матчи Кубка мэра состоятся во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле.



В турнире примут участие четыре команды московского региона, выступающие в Континентальной хоккейной лиге: «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и подмосковный «Витязь».



Расписание матчей Кубка мэра Москвы 2017



15 августа 2017 г., вторник

15:30 «Динамо» М - «Витязь»

19:00 ЦСКА - «Спартак»



17 августа 2017 г., четверг

16:00 ЦСКА - «Витязь»

19:30 «Динамо» М - «Спартак»



18 августа 2017 г., пятница

16:00 «Спартак» - «Витязь»

19:30 ЦСКА - «Динамо» М



Год назад



В прошлом августе «Динамо» одержало три победы («Спартак» - 5:4 ОТ, ЦСКА - 2:0, «Витязь» - 6:2) с разницей шайб 13-6 и стало победителем соревнования. На втором месте финишировали армейцы (6 очков), третью и четвертую строчку заняли, соответственно, «Витязь» (3 очка) и «Спартак» (1 очко).



Победители Кубка мэра Москвы



Впервые турнир был проведен в 2008 году. За все время проведения Кубка мэра Москвы победителями становились московское «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016), ЦСКА (2010, 2011, 2013) и «Спартак» (2009, 2015).



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