Кубок Первого канала по хоккею 2017 пройдет с 14 по 17 декабря в столице России в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец». Турнир, в котором примут участие хоккеисты из России, Финляндии, Чехии и Швеции, является одним из этапов Еврохоккейтура 2017/18.



Кубок Первого канала станет заключительным этапом перед Зимними Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании.



Расписание матчей



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Результаты сборной России на Кубке Первого канала по хоккею 2016



Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Россияне открыли счет в середине первого периода. Отличился защитник Владислав Гавриков.



Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)

В первом периоде по заброшенной шайбе записали на свой счет форварды Сергей Плотников, Павел Дацюк и Владимир Ткачев. В третьем периоде Иван Телегин и Илья Ковальчук установили окончательный счет в матче.



Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

В составе сборной России отличились Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.



Как выступала сборная России на декабрьских турнирах



Сборная России на Кубке Первого канала в 21 веке



Сборная России 14 раз занимала первое место на традиционном декабрьском турнире (1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014), шесть раз финишировала второй и пять раз становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.