Спортивное обозрение Кубок конфедераций 2017: 17 июня - 2 июля
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Кубок Первого канала по хоккею 2017. Расписание матчей




Кубок Первого канала по хоккею 2017 пройдет с 14 по 17 декабря в столице России в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец». Турнир, в котором примут участие хоккеисты из России, Финляндии, Чехии и Швеции, является одним из этапов Еврохоккейтура 2017/18.

Кубок Первого канала станет заключительным этапом перед Зимними Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

Расписание матчей

Позднее...

Результаты сборной России на Кубке Первого канала по хоккею 2016

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Россияне открыли счет в середине первого периода. Отличился защитник Владислав Гавриков.

Россия - Чехия - 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
В первом периоде по заброшенной шайбе записали на свой счет форварды Сергей Плотников, Павел Дацюк и Владимир Ткачев. В третьем периоде Иван Телегин и Илья Ковальчук установили окончательный счет в матче.

Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
В составе сборной России отличились Максим Шалунов, Егор Яковлев, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Как выступала сборная России на декабрьских турнирах

Сборная России на Кубке Первого канала в 21 веке

Сборная России 14 раз занимала первое место на традиционном декабрьском турнире (1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014), шесть раз финишировала второй и пять раз становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.

Поделитесь материалом с друзьями:







Материалы по теме:
  • Кубок Первого канала по хоккею 2016. Россия - Финляндия
  • Состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею 2016
  • Кубок Первого канала по хоккею 2016
  • Кубок Первого канала по хоккею 2015
  • Кубок Первого канала по хоккею 2014
    •




    Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты

    Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты

    Кубок конфедераций 2017 - 8 участников, 16 матчей, 184 футболиста, 4 города, 4 стадиона, 36 судей, 68000 зрительских мест.

    7 фотографий знаменитых российских спортсменов в детстве и сейчас

    Мария Шарапова

    «Спортивное обозрение» предлагает посмотреть, как выглядели известные российские спортсмены в детстве и как сейчас.

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. Реал - Ювентус

    В Кардиффе на стадионе «Миллениум» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

    Формула-1. Гран-при России 2017



    С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

    Кубок Гагарина 2017. Финал. «Металлург» Мг - СКА

    Финал Кубка Гагарина 2017. Металлург Мг - СКА

    В финале Кубка Гагарина встретятся двухкратный обладатель трофея магнитогорский «Металлург» и питерский СКА, одержавший победу в 2015 году..






    Программа передач Матч ТВ









    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru