Хоккей. Кубок президента Казахстана 2017





С 6 по 12 августа 2017 года в Астане состоится 8-й традиционный предсезонный клубный хоккейный турнир - Кубок президента Казахстана.



В этом году в турнире примут участие пять команд Континентальной хоккейной лиги - «Барыс», «Адмирал», «Авангард», «Нефтехимик», «Трактор» и швейцарский «Давос».



Год назад победитель определился в финальном матче. «Барыс» выиграл все три игры на групповом этапе («Металлург» Нк - 52, «Адмирал» - 4:2, «Куньлунь Ред Стар» - 5:0), но в решающей встрече уступил в серии послематчевых буллитов «Кузне» (1:2).



Расписание матчей Кубка президента Казахстана 2017:



6 августа 2017 г., воскресенье

12:30 «Нефтехимик» - «Трактор»

15:30 «Авангард» - «Адмирал»

19:30 «Барыс» - «Давос»



7 августа 2017 г., понедельник

15:30 «Авангард» - «Трактор»

19:30 «Барыс» - «Нефтехимик»



8 августа 2017 г., вторник

15:30 «Нефтехимик» - «Давос»

19:00 «Трактор» - «Адмирал»



9 августа 2017 г., среда

15:30 «Давос» - «Адмирал»

19:30 «Барыс» - «Авангард»



10 августа 2017 г., четверг

15:30 «Авангард» - «Нефтехимик»

19:30 «Давос» - «Трактор»



11 августа 2017 г., пятница

15:30 «Нефтехимик» - «Адмирал»

19:30 «Барыс» - «Трактор»



12 августа 2017 г., суббота

13:00 «Авангард» - «Давос»

17:00 «Барыс» - «Адмирал»



Победители турнира за последние три года:



2016 - «Металлург» Нк

2015 - «Барыс»

2014 - «Авангард»



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