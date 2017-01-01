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Хоккей. Кубок президента Казахстана 2017




С 6 по 12 августа 2017 года в Астане состоится 8-й традиционный предсезонный клубный хоккейный турнир - Кубок президента Казахстана.

В этом году в турнире примут участие пять команд Континентальной хоккейной лиги - «Барыс», «Адмирал», «Авангард», «Нефтехимик», «Трактор» и швейцарский «Давос».

Год назад победитель определился в финальном матче. «Барыс» выиграл все три игры на групповом этапе («Металлург» Нк - 52, «Адмирал» - 4:2, «Куньлунь Ред Стар» - 5:0), но в решающей встрече уступил в серии послематчевых буллитов «Кузне» (1:2).

Расписание матчей Кубка президента Казахстана 2017:

6 августа 2017 г., воскресенье
12:30 «Нефтехимик» - «Трактор»
15:30 «Авангард» - «Адмирал»
19:30 «Барыс» - «Давос»

7 августа 2017 г., понедельник
15:30 «Авангард» - «Трактор»
19:30 «Барыс» - «Нефтехимик»

8 августа 2017 г., вторник
15:30 «Нефтехимик» - «Давос»
19:00 «Трактор» - «Адмирал»

9 августа 2017 г., среда
15:30 «Давос» - «Адмирал»
19:30 «Барыс» - «Авангард»

10 августа 2017 г., четверг
15:30 «Авангард» - «Нефтехимик»
19:30 «Давос» - «Трактор»

11 августа 2017 г., пятница
15:30 «Нефтехимик» - «Адмирал»
19:30 «Барыс» - «Трактор»

12 августа 2017 г., суббота
13:00 «Авангард» - «Давос»
17:00 «Барыс» - «Адмирал»

Победители турнира за последние три года:

2016 - «Металлург» Нк
2015 - «Барыс»
2014 - «Авангард»

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