Daily fantasy sports: как добиться успеха?





Многие могли слышать о ежедневном фэнтези спорте, учитывая популярность, которую набирает игра, и количество посвященной ей рекламы. Однако не все знают об уловках и тонкостях так называемого ДФС (Daily fantasy sports).



Daily fantasy sports - это вид фэнтези спорта, в котором игроки состязаются друг с другом, создавая команду профессиональных спортсменов из реально существующих лиг. При этом они зарабатывают очки, основываясь на статистической эффективности игроков на реальных соревнованиях. Ежедневный фэнтези спорт отличается от его традиционных видов тем, что является ускоренным вариантом и проходит в краткосрочные периоды, например, в неделю или один день, а не в течение всего сезона, как в обычном ДФС. Это означает, что в данном случае победитель определяется намного быстрее.



Ежедневный фэнтези спорт проводится в виде платных соревнований, которые называют «contest». Победители получают долю от вступительных взносов участников. На сайтах Daily fantasy sports, вроде DraftKings, зарегестрированы сотни тысяч участников, каждый из которых выплатил вступительный взнос в несколько долларов, то есть в итоге победитель имеет возможность выиграть миллионы долларов.



Однако реклама, в которой говорится, что буквально каждый может стать победителем в ежедневном фэнтези спорте, вводит в заблуждение. Статистически было доказано, что около 85% игроков проигрывают, а большая часть денег достается 1% участников. Было доказано, что зачастую добиваются успеха меньшинство квалифицированных профессиональных игроков, которые используют подробное статистическое моделирование и автоматизированные инструменты, способные управлять сразу сотнями записей и идентифицировать самых слабых противников. В таких случаях шансы на победу в игре таких опытных участников против новых и слабых составляют от 75% и выше.



Кроме того, в США остается проблема легализации ежедневного фэнтези спорта. Во многих штатах он запрещен, так как считается азартной игрой. Тем не менее, компании DraftKing и FanDuel тратят миллионы долларов для того, чтобы легализировать ДФС во всех штатах.



Существуют противоречивые аргументы в отношении того, являются ли платные игры азартными из-за возможности получения выигрыша благодаря удаче и навыкам. Критики ежедневного фэнтези спорта утверждают, что, поскольку производительность спортсмена может варьироваться в зависимости от времени, игроки, по сути, делают ставки именно на нее. С другой стороны, сторонники утверждают, что сама собой подготовка ежедневной фэнтези команды - это навык, поскольку требуется знание спорта, отдельных игроков и их соответствующей работы в определенный период. Кроме того, необходимо правильно выбрать спортсменов, учитывая «лимит зарплаты» («salary cap»).



Существует большое разнообразие основных и второстепенных видов спорта, в которые можно играть в ежедневных фэнтезийных играх. Так, в зависимости от сервиса, можно выбрать американский футбол, футбол, автогонки, бейсбол, баскетбол, крикет, гольф, хоккей на льду, регби, скачки и даже сумо. Конкурсы по ДФС также проводили на профессиональных мероприятиях по электронному спорту.



Очевидно, что не каждый сможет победить в турнирах Daily fantasy sports, так как для этого нужно очень хорошо разбираться в игре и во всех ее тонкостях. Поэтому рекомендуется сначала ознакомиться с правилами игры и разобраться со стратегиями, которые смогут привести к успеху. К примеру, русскоязычное онлайн-сообщество «DFSboss» помогает подготовить участников к турнирам и разобраться во всех особенностях и тонкостях процесса. Здесь не только расскажут об основах ежедневного фэнтези спорта, но и познакомят с малоизвестными фактами и стратегиями, которые пригодятся игрокам для достижения победы. Например, чтобы достичь положительного результата в дэйли фэнтези хоккее, потребуется немалое знание данного вопроса, его истории и настоящего положения дел. Вот почему этим стоит заниматься, только являясь настоящим поклонником футбола, хоккея и т.д. Только в этом случае можно рассчитывать не просто на удачу, а на свой опыт и умение анализировать.





















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