1/8 финала
Западная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
|
|1
|-
|0
|03.03
|04.03
|
|
|09.03
|
|13.03
|8
|-
|0
|
|
|06.03
|07.03
|
|11.03
|
|
|2
|-
|0
|03.03
|04.03
|
|
|09.03
|
|13.03
|7
|-
|0
|
|
|06.03
|07.03
|
|11.03
|
|
|3
|-
|0
|03.03
|04.03
|
|
|09.03
|
|13.03
|6
|-
|0
|
|
|06.03
|07.03
|
|11.03
|
|
|4
|-
|0
|03.03
|04.03
|
|
|09.03
|
|13.03
|5
|-
|0
|
|
|06.03
|07.03
|
|11.03
|
Восточная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
|
|1
|-
|0
|04.03
|05.03
|
|
|10.03
|
|14.03
|8
|-
|0
|
|
|07.03
|08.03
|
|12.03
|
|
|2
|-
|0
|04.03
|05.03
|
|
|10.03
|
|14.03
|7
|-
|0
|
|
|07.03
|08.03
|
|12.03
|
|
|3
|-
|0
|04.03
|05.03
|
|
|10.03
|
|14.03
|6
|-
|0
|
|
|07.03
|08.03
|
|12.03
|
|
|4
|-
|0
|04.03
|05.03
|
|
|10.03
|
|14.03
|5
|-
|0
|
|
|07.03
|08.03
|
|12.03
|
Регламент Кубка Гагарина 2018
Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/2018, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - юбилейного 10-го розыгрыша Кубка Гагарина.
В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.
Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.
Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.
Все обладатели Кубка Гагарина
Расписание матчей Кубка Гагарина 2018:
1/8 финала
«Запад»: 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13 марта 2018 года
«Восток»: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта 2018 года
Четвертьфинал
«Запад»: 16, 17, 19, 20, 22, 24 и 26 марта 2018 года
«Восток»: 17, 18, 20, 21, 23, 25 и 27 марта 2018 года
Полуфинал
«Запад»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля 2018 года
«Восток»: 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 апреля 2018 года
Финал Кубка Гагарина
14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 апреля 2018 года