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Кубок Гагарина 2018. Расписание матчей




1/8 финала

Западная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
1 - 0 03.03 04.03     09.03   13.03
8 - 0     06.03 07.03   11.03  
2 - 0 03.03 04.03     09.03   13.03
7 - 0     06.03 07.03   11.03  
3 - 0 03.03 04.03     09.03   13.03
6 - 0     06.03 07.03   11.03  
4 - 0 03.03 04.03     09.03   13.03
5 - 0     06.03 07.03   11.03  


Восточная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
1 - 0 04.03 05.03     10.03   14.03
8 - 0     07.03 08.03   12.03  
2 - 0 04.03 05.03     10.03   14.03
7 - 0     07.03 08.03   12.03  
3 - 0 04.03 05.03     10.03   14.03
6 - 0     07.03 08.03   12.03  
4 - 0 04.03 05.03     10.03   14.03
5 - 0     07.03 08.03   12.03  


Регламент Кубка Гагарина 2018

Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/2018, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - юбилейного 10-го розыгрыша Кубка Гагарина.

В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.

Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.

Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.

Все обладатели Кубка Гагарина

Расписание матчей Кубка Гагарина 2018:

1/8 финала
«Запад»: 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13 марта 2018 года
«Восток»: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта 2018 года

Четвертьфинал
«Запад»: 16, 17, 19, 20, 22, 24 и 26 марта 2018 года
«Восток»: 17, 18, 20, 21, 23, 25 и 27 марта 2018 года

Полуфинал
«Запад»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля 2018 года
«Восток»: 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 апреля 2018 года

Финал Кубка Гагарина
14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 апреля 2018 года









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