Кубок Гагарина 2018. Расписание матчей





1/8 финала



Западная конференция



Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 03.03 04.03 09.03 13.03 8 - 0 06.03 07.03 11.03 2 - 0 03.03 04.03 09.03 13.03 7 - 0 06.03 07.03 11.03 3 - 0 03.03 04.03 09.03 13.03 6 - 0 06.03 07.03 11.03 4 - 0 03.03 04.03 09.03 13.03 5 - 0 06.03 07.03 11.03

Восточная конференция



Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 04.03 05.03 10.03 14.03 8 - 0 07.03 08.03 12.03 2 - 0 04.03 05.03 10.03 14.03 7 - 0 07.03 08.03 12.03 3 - 0 04.03 05.03 10.03 14.03 6 - 0 07.03 08.03 12.03 4 - 0 04.03 05.03 10.03 14.03 5 - 0 07.03 08.03 12.03

Регламент Кубка Гагарина 2018



Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2017/2018, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - юбилейного 10-го розыгрыша Кубка Гагарина.



В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.



Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.



Все обладатели Кубка Гагарина



Расписание матчей Кубка Гагарина 2018:



1/8 финала

«Запад»: 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 13 марта 2018 года

«Восток»: 4, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта 2018 года



Четвертьфинал

«Запад»: 16, 17, 19, 20, 22, 24 и 26 марта 2018 года

«Восток»: 17, 18, 20, 21, 23, 25 и 27 марта 2018 года



Полуфинал

«Запад»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля 2018 года

«Восток»: 30 марта, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 апреля 2018 года



Финал Кубка Гагарина

14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 апреля 2018 года





















Чемпионат России по футболу. РФПЛ 2017/2018. Расписание матчей Биатлон: Кубок мира 2017/2018. Расписание этапов Кубок Гагарина 2017 Кубок Гагарина 2016 Кубок Гагарина 2015 Материалы по теме:



