Хоккей. Sochi Hockey Open 2017





С 5 по 9 августа 2017 года в Сочи состоится второй по счету предсезонный клубный хоккейный турнир - Sochi Hockey Open.



На этот раз в соревновании примут участие шесть команд. В группе А выступят магнитогорский «Металлург», СКА и «Куньлунь Ред Стар». В группу В попали ХК «Сочи», сборная Канады и олимпийская сборная России.



Год назад в Сочи выступали три клуба КХЛ (СКА, ЦСКА, ХК «Сочи») и олимпийская сборная России. Победителем стали московские армейцы, начавшие турнир с поражения от олимпийской сборной России (1:2 Б), а затем обыгравшие СКА (3:2) и ХК «Сочи» (6:3). Сборная, составленная из хоккеистов до 25 лет, в итоге финишировала второй.



Расписание матчей Sochi Hockey Open 2017:



5 августа 2017 г., суббота

13:00 «Куньлунь Ред Стар» - СКА

17:30 Олимпийская сборная России - ХК «Сочи»



6 августа 2017 г., воскресенье

13:00 ХК Сочи» - Сборная Канады

17:30 СКА - «Металлург» Мг



7 августа 2017 г., понедельник

13:30 «Куньлунь Ред Стар» - «Металлург» Мг

18:00 Олимпийская сборная России - Сборная Канады



8 августа 2017 г., вторник

19:30 Матч за 5 место



9 августа 2017 г., среда

15:00 Матч за 3-е место

19:30 Финал



Время начала матчей - московское.





















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