С 5 по 9 августа 2017 года в Сочи состоится второй по счету предсезонный клубный хоккейный турнир - Sochi Hockey Open.
На этот раз в соревновании примут участие шесть команд. В группе А выступят магнитогорский «Металлург», СКА и «Куньлунь Ред Стар». В группу В попали ХК «Сочи», сборная Канады и олимпийская сборная России.
Год назад в Сочи выступали три клуба КХЛ (СКА, ЦСКА, ХК «Сочи») и олимпийская сборная России. Победителем стали московские армейцы, начавшие турнир с поражения от олимпийской сборной России (1:2 Б), а затем обыгравшие СКА (3:2) и ХК «Сочи» (6:3). Сборная, составленная из хоккеистов до 25 лет, в итоге финишировала второй.
Расписание матчей Sochi Hockey Open 2017:
5 августа 2017 г., суббота
13:00 «Куньлунь Ред Стар» - СКА
17:30 Олимпийская сборная России - ХК «Сочи»
6 августа 2017 г., воскресенье
13:00 ХК Сочи» - Сборная Канады
17:30 СКА - «Металлург» Мг
7 августа 2017 г., понедельник
13:30 «Куньлунь Ред Стар» - «Металлург» Мг
18:00 Олимпийская сборная России - Сборная Канады
8 августа 2017 г., вторник
19:30 Матч за 5 место
9 августа 2017 г., среда
15:00 Матч за 3-е место
19:30 Финал
Время начала матчей - московское.