С 13 по 17 августа 2017 года в столице Латвии пройдет 9-й традиционный клубный хоккейный турнир - Кубок Латвийской железной дороги.
Четвертый год подряд в Ригу в гости к местным динамовцам приедут три клуба Континентальной хоккейной лиги - казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и минское «Динамо».
В 2016 году победу в турнире одержали казанские хоккеисты. В первый день «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2, а затем одержал победы над рижскими (4:2) и минскими (5:3) динамовцами. В финальной игре казанцы взяли реванш у ярославских хоккеистов (2:1 Б).
Расписание матчей Кубка Латвийской железной дороги 2017:
13 августа 2017 г., воскресенье
15:30 «Ак Барс» - «Локомотив»
19:30 «Динамо» Р - «Динамо» Мн
14 августа 2017 г., понедельник
15:30 «Локомотив» - «Динамо» Мн
19:30 «Динамо» Р - «Ак Барс»
16 августа 2017 г., среда
15:30 «Динамо» Мн - «Ак Барс»
19:30 «Динамо» Р - «Локомотив»
17 августа 2017 г., четверг
15:30 Финал или матч за 3-е место
19:30 Финал или матч за 3-е место
Матч с участием рижского «Динамо» состоится в 19:30.
Время начала матчей - московское.
Победители турнира за последние пять лет:
2016 - «Ак Барс»
2015 - «Ак Барс»
2014 - «Ак Барс»
2013 - СКА
2012 - «Динамо» Р