Хоккей. Кубок Латвийской железной дороги 2017





С 13 по 17 августа 2017 года в столице Латвии пройдет 9-й традиционный клубный хоккейный турнир - Кубок Латвийской железной дороги.



Четвертый год подряд в Ригу в гости к местным динамовцам приедут три клуба Континентальной хоккейной лиги - казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и минское «Динамо».



В 2016 году победу в турнире одержали казанские хоккеисты. В первый день «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2, а затем одержал победы над рижскими (4:2) и минскими (5:3) динамовцами. В финальной игре казанцы взяли реванш у ярославских хоккеистов (2:1 Б).



Расписание матчей Кубка Латвийской железной дороги 2017:



13 августа 2017 г., воскресенье

15:30 «Ак Барс» - «Локомотив»

19:30 «Динамо» Р - «Динамо» Мн



14 августа 2017 г., понедельник

15:30 «Локомотив» - «Динамо» Мн

19:30 «Динамо» Р - «Ак Барс»



16 августа 2017 г., среда

15:30 «Динамо» Мн - «Ак Барс»

19:30 «Динамо» Р - «Локомотив»



17 августа 2017 г., четверг

15:30 Финал или матч за 3-е место

19:30 Финал или матч за 3-е место



Матч с участием рижского «Динамо» состоится в 19:30.



Время начала матчей - московское.



Победители турнира за последние пять лет:



2016 - «Ак Барс»

2015 - «Ак Барс»

2014 - «Ак Барс»

2013 - СКА

2012 - «Динамо» Р





















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