Спортивное обозрение Программа передач Матч ТВ
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие






Хоккей. Кубок Латвийской железной дороги 2017




С 13 по 17 августа 2017 года в столице Латвии пройдет 9-й традиционный клубный хоккейный турнир - Кубок Латвийской железной дороги.

Четвертый год подряд в Ригу в гости к местным динамовцам приедут три клуба Континентальной хоккейной лиги - казанский «Ак Барс», ярославский «Локомотив» и минское «Динамо».

В 2016 году победу в турнире одержали казанские хоккеисты. В первый день «Ак Барс» уступил «Локомотиву» со счетом 0:2, а затем одержал победы над рижскими (4:2) и минскими (5:3) динамовцами. В финальной игре казанцы взяли реванш у ярославских хоккеистов (2:1 Б).

Расписание матчей Кубка Латвийской железной дороги 2017:

13 августа 2017 г., воскресенье
15:30 «Ак Барс» - «Локомотив»
19:30 «Динамо» Р - «Динамо» Мн

14 августа 2017 г., понедельник
15:30 «Локомотив» - «Динамо» Мн
19:30 «Динамо» Р - «Ак Барс»

16 августа 2017 г., среда
15:30 «Динамо» Мн - «Ак Барс»
19:30 «Динамо» Р - «Локомотив»

17 августа 2017 г., четверг
15:30 Финал или матч за 3-е место
19:30 Финал или матч за 3-е место

Матч с участием рижского «Динамо» состоится в 19:30.

Время начала матчей - московское.

Победители турнира за последние пять лет:

2016 - «Ак Барс»
2015 - «Ак Барс»
2014 - «Ак Барс»
2013 - СКА
2012 - «Динамо» Р









Материалы по теме:
  • Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области 2017
  • Хоккей. Кубок Латвийской железной дороги 2016
  • Хоккей. Кубок Латвийской железной дороги 2015
  • Хоккей. Кубок Латвийской железной дороги 2014
  • Хоккей. Кубок Латвийской железной дороги 2013
    •




    10 самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ в сезоне 2017/2018

    Самые дорогие российские хоккеисты в сезоне 2017-2018

    Список самых высокооплачиваемых российских хоккеистов, выступающих в Национальной хоккейной лиге, возглавляет форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

    Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты

    Кубок конфедераций-2017 в России: цифры и факты

    Кубок конфедераций 2017 - 8 участников, 16 матчей, 184 футболиста, 4 города, 4 стадиона, 36 судей, 68000 зрительских мест.

    7 фотографий знаменитых российских спортсменов в детстве и сейчас

    Мария Шарапова

    «Спортивное обозрение» предлагает посмотреть, как выглядели известные российские спортсмены в детстве и как сейчас.

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»

    Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. Реал - Ювентус

    В Кардиффе на стадионе «Миллениум» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

    Формула-1. Гран-при России 2017



    С 28 по 30 апреля 2017 года в Сочи состоится российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».














    © 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru