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Хоккей. Мемориал Виктора Блинова 2017




С 15 по 19 августа 2017 года в Омске состоится 28-й традиционный клубный турнир - Мемориал Виктора Блинова.

В соревновании примут участие пять команд Континентальной хоккейной лиги. В гости к местному «Авангарду» приедут «Автомобилист» из Екатеринбурга, хабаровский «Амур», астанинский «Барыс» и «Югра» из Ханты-Мансийска.

Турнир пройдет после трехлетнего перерыва. В 2014 году победу одержал «Авангард», одержавший победы над новокузнецким «Металлургом» (6:3), «Амуром» (5:0) и нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2). Всего хозяева становились победителем 18 раз.

Расписание матчей Мемориала Виктора Блинова 2017:

15 августа 2017 г., вторник
12:00 «Амур» - «Автомобилист»
16:00 «Авангард» - «Югра»

16 августа 2017 г., среда
12:00 «Барыс» - «Югра»
16:00 «Авангард» - «Амур»

17 августа 2017 г., четверг
12:00 «Автомобилист» - «Барыс»
16:00 «Амур» - «Югра»

18 августа 2017 г., пятница
12:00 «Барыс» - «Амур»
16:00 «Автомобилист» - «Авангард»

19 августа 2017 г., суббота
10:00 «Югра» - «Автомобилист»
14:00 «Авангард» - «Барыс»

Время начала матчей - московское.









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