Хоккей. Мемориал Виктора Блинова 2017





С 15 по 19 августа 2017 года в Омске состоится 28-й традиционный клубный турнир - Мемориал Виктора Блинова.



В соревновании примут участие пять команд Континентальной хоккейной лиги. В гости к местному «Авангарду» приедут «Автомобилист» из Екатеринбурга, хабаровский «Амур», астанинский «Барыс» и «Югра» из Ханты-Мансийска.



Турнир пройдет после трехлетнего перерыва. В 2014 году победу одержал «Авангард», одержавший победы над новокузнецким «Металлургом» (6:3), «Амуром» (5:0) и нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2). Всего хозяева становились победителем 18 раз.



Расписание матчей Мемориала Виктора Блинова 2017:



15 августа 2017 г., вторник

12:00 «Амур» - «Автомобилист»

16:00 «Авангард» - «Югра»



16 августа 2017 г., среда

12:00 «Барыс» - «Югра»

16:00 «Авангард» - «Амур»



17 августа 2017 г., четверг

12:00 «Автомобилист» - «Барыс»

16:00 «Амур» - «Югра»



18 августа 2017 г., пятница

12:00 «Барыс» - «Амур»

16:00 «Автомобилист» - «Авангард»



19 августа 2017 г., суббота

10:00 «Югра» - «Автомобилист»

14:00 «Авангард» - «Барыс»



Время начала матчей - московское.





















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