С 15 по 19 августа 2017 года в Омске состоится 28-й традиционный клубный турнир - Мемориал Виктора Блинова.
В соревновании примут участие пять команд Континентальной хоккейной лиги. В гости к местному «Авангарду» приедут «Автомобилист» из Екатеринбурга, хабаровский «Амур», астанинский «Барыс» и «Югра» из Ханты-Мансийска.
Турнир пройдет после трехлетнего перерыва. В 2014 году победу одержал «Авангард», одержавший победы над новокузнецким «Металлургом» (6:3), «Амуром» (5:0) и нижнекамским «Нефтехимиком» (4:2). Всего хозяева становились победителем 18 раз.
Расписание матчей Мемориала Виктора Блинова 2017:
15 августа 2017 г., вторник
12:00 «Амур» - «Автомобилист»
16:00 «Авангард» - «Югра»
16 августа 2017 г., среда
12:00 «Барыс» - «Югра»
16:00 «Авангард» - «Амур»
17 августа 2017 г., четверг
12:00 «Автомобилист» - «Барыс»
16:00 «Амур» - «Югра»
18 августа 2017 г., пятница
12:00 «Барыс» - «Амур»
16:00 «Автомобилист» - «Авангард»
19 августа 2017 г., суббота
10:00 «Югра» - «Автомобилист»
14:00 «Авангард» - «Барыс»
Время начала матчей - московское.