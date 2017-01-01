Хоккей. Кубок Республики Башкортостан 2017

С 15 по 18 августа 2017 года в Уфе состоится 18 традиционный хоккейный клубный турнир - Кубок Республики Башкортостан.
В турнире примут участие местный «Салават Юлаев», тольяттинская «Лада», нижнекамский «Нефтехимик» и «Адмирал» из Владивостока.
Год назад клуб из Уфы нанес поражение «Адмиралу» (5:2), новокузнецкому «Металлургу» (3:1) и «Нефтехимику» (3:0) и занял итоговое первое место. Всего за 17 розыгрышей «Салават Юлаев» восемь раз становился победителем турнира.
Расписание матчей Кубка Республики Башкортостан 2017:
15 августа, вторник
13:00 «Нефтехимик - «Лада»
17:00 «Салават Юлаев - «Адмирал»
16 августа, среда
13:00 «Лада - «Адмирал»
17:00 «Салават Юлаев - «Нефтехимик»
18 августа, пятница
13:00 «Адмирал - «Нефтехимик»
17:00 «Салават Юлаев - «Лада»
Время начала матчей - московское.
Победители турнира за последние шесть лет:
2016 - «Салават Юлаев»
2015 - не проводился
2014 - СКА
2013 - «Салават Юлаев»
2012 - «Салават Юлаев»
2011 - «Югра»