Хоккей. Кубок Республики Башкортостан 2017





С 15 по 18 августа 2017 года в Уфе состоится 18 традиционный хоккейный клубный турнир - Кубок Республики Башкортостан.



В турнире примут участие местный «Салават Юлаев», тольяттинская «Лада», нижнекамский «Нефтехимик» и «Адмирал» из Владивостока.



Год назад клуб из Уфы нанес поражение «Адмиралу» (5:2), новокузнецкому «Металлургу» (3:1) и «Нефтехимику» (3:0) и занял итоговое первое место. Всего за 17 розыгрышей «Салават Юлаев» восемь раз становился победителем турнира.



Расписание матчей Кубка Республики Башкортостан 2017:



15 августа, вторник

13:00 «Нефтехимик - «Лада»

17:00 «Салават Юлаев - «Адмирал»



16 августа, среда

13:00 «Лада - «Адмирал»

17:00 «Салават Юлаев - «Нефтехимик»



18 августа, пятница

13:00 «Адмирал - «Нефтехимик»

17:00 «Салават Юлаев - «Лада»



Время начала матчей - московское.



Победители турнира за последние шесть лет:



2016 - «Салават Юлаев»

2015 - не проводился

2014 - СКА

2013 - «Салават Юлаев»

2012 - «Салават Юлаев»

2011 - «Югра»





















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