Кубок Карьяла 2017. Расписание матчей





Первый этап Еврохоккейтура сезона 2017/2018 - Кубок Карьяла - пройдет с 8 по 12 ноября 2017 года в столице Финляндии.



Все матчи, за исключением первых двух игр, состоятся в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».



В 2017 году к четырем постоянным участникам турнира (Финляндия, Россия, Швеция, Чехия) добавились сборные Швейцарии и Канады.



Расписание и результаты матчей Кубка Карьяла 2017



8 ноября, среда

20:00 Швеция - Чехия (матч состоится в Швеции)

20:00 Швейцария - Канада (матч состоится в Швейцарии)



9 ноября, четверг

19:30 Финляндия - Россия



10 ноября, пятница

16:00 Чехия - Швейцария

19:30 Канада - Швеция



11 ноября, суббота

14:30 Швейцария - Россия

18:30 Финляндия - Швеция



12 ноября, воскресенье

14:30 Россия - Чехия

18:30 Финляндия - Канада



Время начала матчей - московское.



Второй этап Евротура, Кубок Первого канала по хоккею, пройдет в Москве в 14 по 17 декабря 2017 года.



Как выступала сборная России на Кубке Карьяла 2016



Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

В составе нашей команды отличились Анатолий Голышев (дважды), Андрей Светлаков, Никита Гусев и Владимир Ткачев.



Россия - Швеция - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Победу сборной России принесли Рушан Рафиков, Александр Барабанов и Валерий Ничушкин, забросивший свою шайбу в меньшинстве.



Россия - Чехия - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Сборная России одержала третью победу (Владимир Ткачев, Никита Гусев, Алексей Береглазов) и стала победителем турнира.



Кубок Карьяла: победители и призеры



Сборная России шесть раз становилась победителем финского этапа Еврохоккейтура (2006-2009, 2011, 2016). Сборная Финляндии 11 раз становилась победителем домашнего турнира.



Призеры Кубка Карьяла за последние 3 года



2014 - Швеция, Финляндия, Россия

2015 - Швеция, Финляндия, Россия

2016 - Россия, Чехия, Швеция

















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