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Кубок Карьяла 2017. Расписание матчей




Первый этап Еврохоккейтура сезона 2017/2018 - Кубок Карьяла - пройдет с 8 по 12 ноября 2017 года в столице Финляндии.

Все матчи, за исключением первых двух игр, состоятся в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».

В 2017 году к четырем постоянным участникам турнира (Финляндия, Россия, Швеция, Чехия) добавились сборные Швейцарии и Канады.

Расписание и результаты матчей Кубка Карьяла 2017

8 ноября, среда
20:00 Швеция - Чехия (матч состоится в Швеции)
20:00 Швейцария - Канада (матч состоится в Швейцарии)

9 ноября, четверг
19:30 Финляндия - Россия

10 ноября, пятница
16:00 Чехия - Швейцария
19:30 Канада - Швеция

11 ноября, суббота
14:30 Швейцария - Россия
18:30 Финляндия - Швеция

12 ноября, воскресенье
14:30 Россия - Чехия
18:30 Финляндия - Канада

Время начала матчей - московское.

Второй этап Евротура, Кубок Первого канала по хоккею, пройдет в Москве в 14 по 17 декабря 2017 года.

Как выступала сборная России на Кубке Карьяла 2016

Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
В составе нашей команды отличились Анатолий Голышев (дважды), Андрей Светлаков, Никита Гусев и Владимир Ткачев.

Россия - Швеция - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Победу сборной России принесли Рушан Рафиков, Александр Барабанов и Валерий Ничушкин, забросивший свою шайбу в меньшинстве.

Россия - Чехия - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Сборная России одержала третью победу (Владимир Ткачев, Никита Гусев, Алексей Береглазов) и стала победителем турнира.

Кубок Карьяла: победители и призеры

Сборная России шесть раз становилась победителем финского этапа Еврохоккейтура (2006-2009, 2011, 2016). Сборная Финляндии 11 раз становилась победителем домашнего турнира.

Призеры Кубка Карьяла за последние 3 года

2014 - Швеция, Финляндия, Россия
2015 - Швеция, Финляндия, Россия
2016 - Россия, Чехия, Швеция







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