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Расписание матчей Кубка Шпенглера 2017




Кубок Шпенглера 2017

Старейший клубный турнир Европы, Кубок Шпенглера, пройдет в этом году в 91-й раз. Сроки проведения остались прежними, первые матчи состоятся 26 декабря, а завершится турнир финальным поединком 31 декабря 2017 года.

В 2016 году в Швейцарию приезжали минское «Динамо» и «Автомобилист», но оба представителя КХЛ не смогли пробиться в финал. В решающем матче сборная Канады нанесла поражение «Лугано» со счетом 5:2.

Участники Кубка Шпенглера 2017


В этом году в турнире примут участие шесть команд. В группе «Торриани» будут выступать финский клуб ХПК из Хямеэнлинна, рижское «Динамо» и сборная Швейцарии. В группу «Каттини» попали швейцарский «Давос» чешский клуб «Маунтфилд» из Градец-Кралове и сборная Канады.

Кубок Шпенглера 2017 - расписание и результаты матчей


26 декабря, вторник
17:10 Швейцария - «Динамо» (Рига) (матч 1)
22:15 «Маунтфилд» - Канада (матч 2)

27 декабря, среда
17:10 ХПК - проигравший в матче 1
22:15 «Давос» - проигравший в матче 2

28 декабря, четверг
17:10 ХПК - победитель в матче 1
22:15 «Давос» - победитель в матче 2

1/4 финала

29 декабря, пятница
17:10 2-я команда «Торриани» - 3-я команда «Каттини» (матч 7)
22:15 2-я команда «Каттини» - 3-я команда «Торриани» (матч 8)

1/2 финала

30 декабря, суббота
17:10 1-я команда «Каттини» - победитель матча 7
22:15 1-я команда «Торриани» - победитель матча 8

Финал

31 декабря, воскресенье
14:10 Финал

Время начала матчей - московское.

Победители турнира за последние 10 лет


Безусловный лидер турнира за последнее десятилетие - сборная Канады. Команда, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских клубах, становилась победителем в 2007, 2012, 2015 и 2016 годах. Дважды за это время трофей завоевывал швейцарский «Серветт» (2013, 2014), одна победа на счету хозяев турнира (2011).

Представители Континентальной хоккейной лиги за это время трижды побеждали в финале Кубка Шпенглера. В 2008 году московское «Динамо» переиграло в решающем матче сборную Канады, в 2009-м минские динамовцы одержали победу над «Давосом», а еще через год питерский СКА вновь одолел канадских хоккеистов.

После победы армейцев в 2010 году российские клубы трижды уступали в финале (рижское «Динамо» в 2011-м, ЦСКА в 2013-м и «Салават Юлаев» в 2014-м).









Рубрика: КХЛ | 15.10.2017




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