Суперсерия 2017. Россия - Канада. Молодежные сборные

С 7 по 17 ноября 2017 года молодежная сборная России проведет в Канаде традиционную серию из шести матчей со сборными юниорских канадских лиг.
Российские хоккеисты сыграют по две игры с командами Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2018 начнется 26 декабря и завершится 6 января.
Расписание игр суперсерии Россия - Канада
7 ноября, вторник
04:00 Россия - Канада (сборная WHL)
Год назад. Подопечные Валерия Брагина начали турнир с победы над командой Западной хоккейной лиги (3:2 ОТ).
8 ноября, среда
04:00 Канада (сборная WHL) - Россия
Год назад. Во втором матче со сборной WHL российские хоккеисты уступили со счетом 1:4.
10 ноября, пятница
03:00 Россия - Канада (сборная OHL)
Год назад. Игра в Норт-Бей завершилась победой россиян со счетом 4:3.
14 ноября, вторник
03:00 Канада (сборная OHL) - Россия
Год назад. В ответной встрече лучшие хоккеисты Юниорской лиги Онтарио переиграли гостей со счетом 5:2.
15 ноября, среда
03:00 Россия - Канада (сборная QMJHL)
Год назад. В предпоследнем матче серии хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.
17 ноября, пятница
03:00 Канада (сборная QMJHL) - Россия
Год назад. В заключительной игре канадцы переиграли россиян со счетом 4:1 и установили окончательный счет в серии (4-2).
Время начала игр - московское.
Где посмотреть матчи суперсерии
Все встречи между российскими и канадскими хоккеистами покажет в прямом эфире и в записи федеральный телеканал «Матч ТВ».
История встреч
Турнир проводится с 2003 года. Сборная России впервые выиграла серию в 2010 году. Всего за 15 лет проведения подобных матчей российские хоккеисты трижды праздновали итоговый успех - в 2010, 2012 и 2014 годах. Три раза наша молодежная сборная проиграла турнир с итоговым счетом 0-6.
Статистика встреч:
Россия - сборная OHL - 5 побед, 23 поражения
Россия - сборная QMJHL - 12 побед, 16 поражений
Россия - сборная WHL - 9 побед, 19 поражений