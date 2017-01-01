Суперсерия 2017. Россия - Канада. Молодежные сборные





С 7 по 17 ноября 2017 года молодежная сборная России проведет в Канаде традиционную серию из шести матчей со сборными юниорских канадских лиг.



Российские хоккеисты сыграют по две игры с командами Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).



Молодежный чемпионат мира по хоккею 2018 начнется 26 декабря и завершится 6 января.

Расписание игр суперсерии Россия - Канада



7 ноября, вторник

04:00 Россия - Канада (сборная WHL)

Год назад. Подопечные Валерия Брагина начали турнир с победы над командой Западной хоккейной лиги (3:2 ОТ).



8 ноября, среда

04:00 Канада (сборная WHL) - Россия

Год назад. Во втором матче со сборной WHL российские хоккеисты уступили со счетом 1:4.



10 ноября, пятница

03:00 Россия - Канада (сборная OHL)

Год назад. Игра в Норт-Бей завершилась победой россиян со счетом 4:3.



14 ноября, вторник

03:00 Канада (сборная OHL) - Россия

Год назад. В ответной встрече лучшие хоккеисты Юниорской лиги Онтарио переиграли гостей со счетом 5:2.



15 ноября, среда

03:00 Россия - Канада (сборная QMJHL)

Год назад. В предпоследнем матче серии хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.



17 ноября, пятница

03:00 Канада (сборная QMJHL) - Россия

Год назад. В заключительной игре канадцы переиграли россиян со счетом 4:1 и установили окончательный счет в серии (4-2).



Время начала игр - московское.

Где посмотреть матчи суперсерии



Все встречи между российскими и канадскими хоккеистами покажет в прямом эфире и в записи федеральный телеканал «Матч ТВ».

История встреч



Турнир проводится с 2003 года. Сборная России впервые выиграла серию в 2010 году. Всего за 15 лет проведения подобных матчей российские хоккеисты трижды праздновали итоговый успех - в 2010, 2012 и 2014 годах. Три раза наша молодежная сборная проиграла турнир с итоговым счетом 0-6.



Статистика встреч:



Россия - сборная OHL - 5 побед, 23 поражения

Россия - сборная QMJHL - 12 побед, 16 поражений

Россия - сборная WHL - 9 побед, 19 поражений