Спортивное обозрение Регулярный чемпионат КХЛ 2017/2018
КХЛ| НХЛ| ЧМ по хоккею| Олимпиада| Футбол| Биатлон| Формула 1| Другие



Суперсерия 2017. Россия - Канада. Молодежные сборные




Суперсерия 2017. Россия - Канада. Молодежные сборные

С 7 по 17 ноября 2017 года молодежная сборная России проведет в Канаде традиционную серию из шести матчей со сборными юниорских канадских лиг.

Российские хоккеисты сыграют по две игры с командами Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2018 начнется 26 декабря и завершится 6 января.

Расписание игр суперсерии Россия - Канада


7 ноября, вторник
04:00 Россия - Канада (сборная WHL)
Год назад. Подопечные Валерия Брагина начали турнир с победы над командой Западной хоккейной лиги (3:2 ОТ).

8 ноября, среда
04:00 Канада (сборная WHL) - Россия
Год назад. Во втором матче со сборной WHL российские хоккеисты уступили со счетом 1:4.

10 ноября, пятница
03:00 Россия - Канада (сборная OHL)
Год назад. Игра в Норт-Бей завершилась победой россиян со счетом 4:3.

14 ноября, вторник
03:00 Канада (сборная OHL) - Россия
Год назад. В ответной встрече лучшие хоккеисты Юниорской лиги Онтарио переиграли гостей со счетом 5:2.

15 ноября, среда
03:00 Россия - Канада (сборная QMJHL)
Год назад. В предпоследнем матче серии хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.

17 ноября, пятница
03:00 Канада (сборная QMJHL) - Россия
Год назад. В заключительной игре канадцы переиграли россиян со счетом 4:1 и установили окончательный счет в серии (4-2).

Время начала игр - московское.

Где посмотреть матчи суперсерии


Все встречи между российскими и канадскими хоккеистами покажет в прямом эфире и в записи федеральный телеканал «Матч ТВ».

История встреч


Турнир проводится с 2003 года. Сборная России впервые выиграла серию в 2010 году. Всего за 15 лет проведения подобных матчей российские хоккеисты трижды праздновали итоговый успех - в 2010, 2012 и 2014 годах. Три раза наша молодежная сборная проиграла турнир с итоговым счетом 0-6.

Статистика встреч:

Россия - сборная OHL - 5 побед, 23 поражения
Россия - сборная QMJHL - 12 побед, 16 поражений
Россия - сборная WHL - 9 побед, 19 поражений









Рубрика: КХЛ | Вчера, 07:52




Овечкин vs Федоров



«Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения двух лучших российских снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой



Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту.

7 самых необычных футбольных полей

7 самых необычных футбольных полей

Удивительные футбольные поля: построенное вокруг дуба, на небоскребе, на воде, на высоте 2000 метров, за Северным полярным кругом.

Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами

Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами

В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».




















© 2007-2017 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru