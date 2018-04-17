Чешские хоккейные игры 2018





Третий в сезоне 2017/2018 этап Еврохоккейтура, Чешские хоккейные игры, прошел в Пардубице с 19 по 22 апреля. Встреча между сборными России и Швеции состоялась в Ярославле.



Год назад российские хоккеисты одержали одну победу в рамках Чешских игр и заняли в итоге третье место, пропустив вперед Чехию и Финляндию.



Очередное мировое первенство пройдет в этом году в Дании. С расписанием ЧМ-2018 можно ознакомиться в нашем специальном разделе.





Расписание и результаты Чешских хоккейных игр 2018



19 апреля, четверг

20:00 Россия - Швеция - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Гол: Дадонов.

20:00 Финляндия - Чехия - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)



21 апреля, суббота

15:20 Чехия - Швеция - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

19:15 Россия - Финляндия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Гол: Гусев.



22 апреля, воскресенье

15:20 Чехия - Россия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Гол: Кручинин.

19:15 Швеция - Финляндия - 3:7 (0:1, 1:2, 2:4)



Время начала матчей - московское.



Турнирная таблица: Чехия - 9 очков, Финляндия - 6 очков, Швеция - 3 очка, Россия - 0 очков.





Состав сборной России



Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).



Защитники: Антон Белов, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев, Владислав Гавриков, Артем Зуб (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Александр Елесин («Локомотив»), Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Максим Минеев («Авангард»), Николай Демидов («Сибирь).



Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков, Виктор Тихонов (все - СКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Антон Слепышев («Эдмонтон»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Алексей Бывальцев («Амур»), Александр Дергачев («Спартак»), Алексей Кручинин («Трактор»), Кирилл Семенов, Илья Михеев (оба - «Авангард»).





Как выступала сборная России год назад



Швеция - Россия - 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

В составе россиян отличились Сергей Мозякин, сделавший дубль и Виктор Антипин.



Россия - Финляндия - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Чехия - Россия - 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

В составе нашей команды шайбы забили Евгений Дадонов, Иван Проворов и Никита Гусев. Гусев сравнял счет в конце третьего периода и забил победный буллит.





Еврохоккейтур 2017/2018



Сборная России после двух этапов набрала 15 очков и занимает первое место в общем зачете. На счету финских хоккеистов 13 очков. Чехия имеет в своем активе 11 баллов, Швеция - 9.