Фавориты нового сезона КХЛ 2018/19 по мнению букмекеров







Фаворит нового сезона КХЛ затеял грандиозную перестройку

Завершившийся победой представителя Восточной конференции сезон Континентальной хоккейной лиги оставил большое количество вопросов, главный из которых – кто выиграет Кубок Гагарина в 2019-м году. Широкая линия, представленная в Леонбетс, довольно высоко оценивает шансы на триумф питерского СКА, главными конкурентами которого станут финалисты последнего розыгрыша Кубка Гагарина.





Итоги сезона 2017/18 для СКА



С самого начала регулярного чемпионата питерский СКА демонстрировал по-настоящему чемпионский уровень игры, выдав феноменальную серию из 20-ти побед. Сомнений в том, кто выиграет регулярный чемпионат, не возникало, даже когда в течение 4-х дней команда из Санкт-Петербурга на своей площадке дважды уступила в овертаймах с одинаковым счетом 2:3 – ХК «Сочи» и «АК Барсу». Олимпиада, на которой 15 игроков СКА отдали все силы для победы национальной сборной, сказалась на физическом состоянии питерских хоккеистов: Если «Северсталь» и «Локомотив» были пройдены по инерции, то на армейцев Москвы сил у СКА не осталось. В последних трех матчах финальной серии Западной конференции Дацюк, Ковальчук и компания выглядели откровенно уставшими, и звездное нападение двукратного обладателя Кубка Гагарина за 189 последних минут игрового времени сумело забить всего 3 шайбы.





Ожидания от сезона 2018/19



После неудачно завершившегося сезона руководство хоккейного клуба СКА решилось на кардинальные меры: российские СМИ наперебой трубят о том, что в предстоящем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги питерцев возглавит Илья Воробьев, который на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной России. Болельщики СКА со сдержанным оптимизмом восприняли данную новость: 43-летний специалист дважды приводил магнитогорский «Металлург» к завоеванию Кубка Гагарина (один раз – в качестве ассистента Майка Кинэна), в обоих случаях сталевары показывали максимально расчетливый хоккей на протяжении всего сезона. Аналитики букмекерских контор считают, что в регулярном чемпионате соперников у тандема Воробьев-СКА не будет: шансы как ЦСКА, так и «АК Барса» оцениваются значительно ниже. Помимо смены главного тренера санкт-петербургская команда взяла курс на омоложение состава: информация об уходе Никиты Ковальчука (в НХЛ) и Вадима Щипачева (в московское «Динамо») уже подтверждена на фициальном уровне, также со дня на день будет объявлено о расставании с Войновым, Зубаревым и Коскиненом.