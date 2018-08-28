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Календарь игр КХЛ в сезоне 2018/2019




КХЛ 2018 2019

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017/2018 начнется 1 сентября и завершится 22 февраля.

В 11-м по счету сезоне КХЛ примут участие 25 команд из 7 стран. Тольяттинская «Лада» и «Югра» из Ханты-Мансийска исключены из числа участников Лиги.

Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 62 игры. По итогам регулярного чемпионата определятся 16 лучших коллективов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.


В расписании предусмотрены перерывы на проведение Кубка Карьяла (ноябрь), Кубка Первого канала (декабрь) и Шведских хоккейных игр (февраль). Матч звезд КХЛ состоится 20 января в Казани.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2018/2019


Сентябрь

1 сентября, суббота
Ак Барс - СКА

2 сентября, воскресенье
Автомобилист - Динамо Р
Металлург Мг - Слован
Трактор - ЦСКА
Локомотив - Авангард
Северсталь - Сибирь
Динамо М - Салават Юлаев

3 сентября, понедельник
Ак Барс - Динамо Мн
Нефтехимик - Витязь
Торпедо - СКА
Спартак - Амур
ХК Сочи - Адмирал
Йокерит - Куньлунь Ред Стар

4 сентября, вторник
Автомобилист - ЦСКА
Металлург Мг - Динамо Р
Трактор - Слован
Локомотив - Сибирь
Северсталь - Салават Юлаев
Динамо М - Авангард

5 сентября, среда
Ак Барс - Витязь
Нефтехимик - Барыс
Торпедо - Динамо Мн
Спартак - Адмирал
ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар
Йокерит - Амур

6 сентября, четверг
Автомобилист - Слован
Металлург Мг - ЦСКА
Локомотив - Салават Юлаев
Северсталь - Авангард
Динамо М - Сибирь

7 сентября, пятница
Ак Барс - Барыс
Нефтехимик - Динамо Мн
Торпедо - Витязь
Спартак - Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи - Амур
Йокерит - Адмирал

8 сентября, суббота
СКА - Салават Юлаев
Динамо М - ЦСКА
Динамо Р - Сибирь

9 сентября, воскресенье
Автомобилист - Адмирал
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар
Торпедо - Барыс
Динамо Р - Северсталь
Слован - Локомотив

10 сентября, понедельник
Авангард - Нефтехимик
Витязь - Спартак
СКА - ХК Сочи
Динамо Мн - Йокерит

11 сентября, вторник
Сибирь - Автомобилист
Трактор - Металлург Мг
ЦСКА - Локомотив
Динамо Р - Динамо М
Слован - Северсталь

12 сентября, среда
Амур - Адмирал
Авангард - Ак Барс
Барыс - Нефтехимик
Салават Юлаев - Торпедо
Витязь - ХК Сочи
СКА - Йокерит
Динамо Мн - Спартак

13 сентября, четверг
Авангард - Металлург Мг
Трактор - Автомобилист
ЦСКА - Северсталь
Слован - Динамо М

14 сентября, пятница
Амур - Адмирал
Сибирь - Нефтехимик
Барыс - Торпедо
Салават Юлаев - Ак Барс
Витязь - Йокерит
СКА - Спартак
Динамо Мн - ХК Сочи

15 сентября, суббота
Куньлунь Ред Стар - Динамо Р
Металлург Мг - Трактор
Локомотив - Северсталь
Витязь - Слован

16 сентября, воскресенье
Сибирь - Торпедо
Барыс - Ак Барс
Салават Юлаев - Нефтехимик

17 сентября, понедельник
Адмирал - ЦСКА
Амур - Динамо Р
Куньлунь Ред Стар - Слован
Спартак - Автомобилист
ХК Сочи - Металлург Мг
Йокерит - Трактор

18 сентября, вторник
Барыс - Авангард
Салават Юлаев - Сибирь
Локомотив - Динамо Мн
Северсталь - СКА
Торпедо - Ак Барс
Динамо М - Витязь

19 сентября, среда
Адмирал - Динамо Р
Амур - Слован
Куньлунь Ред Стар - ЦСКА
Спартак - Трактор
ХК Сочи - Автомобилист
Йокерит - Металлург Мг

20 сентября, четверг
Сибирь - Авангард
Локомотив - Витязь
Северсталь - Динамо Мн
Динамо М - СКА

21 сентября, пятница
Адмирал - Слован
Амур - ЦСКА
Нефтехимик - Ак Барс
Торпедо - Металлург Мг
ХК Сочи - Трактор
Йокерит - Автомобилист

22 сентября, суббота
Авангард - Куньлунь Ред Стар
Салават Юлаев - Барыс
Локомотив - СКА
Северсталь - Витязь
Динамо М - Динамо Мн

23 сентября, воскресенье
Динамо Р - Спартак

24 сентября, понедельник
Авангард - Амур
Трактор - Салават Юлаев
Ак Барс - Сибирь
Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар
Динамо М - Барыс

25 сентября, вторник
Автомобилист - Локомотив
Металлург Мг - Северсталь
ЦСКА - ХК Сочи
Динамо Р - Йокерит
Слован - Спартак

26 сентября, среда
123 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар
124 Нефтехимик - Амур
125 Торпедо - Адмирал
126 Витязь - Барыс
127 СКА - Сибирь
128 Динамо Мн - Салават Юлаев

27 сентября, четверг
Автомобилист - Северсталь
Металлург Мг - Динамо М
Трактор - Локомотив
ЦСКА - Спартак
Динамо Р - ХК Сочи
Слован - Йокерит

28 сентября, пятница
Ак Барс - Амур
Нефтехимик - Адмирал
Торпедо - Куньлунь Ред Стар
Витязь - Салават Юлаев
СКА - Авангард
Динамо Мн - Сибирь

29 сентября, суббота
Автомобилист - Динамо М
Металлург Мг - Локомотив
Трактор - Северсталь
Динамо Р - Барыс
Слован - ХК Сочи

30 сентября, воскресенье
Ак Барс - Адмирал
Торпедо - Амур
Витязь - Сибирь
Динамо Мн - Авангард









Рубрика: КХЛ | 28.08.2018




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