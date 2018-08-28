Календарь игр КХЛ в сезоне 2018/2019





Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2017/2018 начнется 1 сентября и завершится 22 февраля.



В 11-м по счету сезоне КХЛ примут участие 25 команд из 7 стран. Тольяттинская «Лада» и «Югра» из Ханты-Мансийска исключены из числа участников Лиги.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 62 игры. По итогам регулярного чемпионата определятся 16 лучших коллективов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина.



В расписании предусмотрены перерывы на проведение Кубка Карьяла (ноябрь), Кубка Первого канала (декабрь) и Шведских хоккейных игр (февраль). Матч звезд КХЛ состоится 20 января в Казани.





Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2018/2019



Сентябрь



1 сентября, суббота

Ак Барс - СКА



2 сентября, воскресенье

Автомобилист - Динамо Р

Металлург Мг - Слован

Трактор - ЦСКА

Локомотив - Авангард

Северсталь - Сибирь

Динамо М - Салават Юлаев



3 сентября, понедельник

Ак Барс - Динамо Мн

Нефтехимик - Витязь

Торпедо - СКА

Спартак - Амур

ХК Сочи - Адмирал

Йокерит - Куньлунь Ред Стар



4 сентября, вторник

Автомобилист - ЦСКА

Металлург Мг - Динамо Р

Трактор - Слован

Локомотив - Сибирь

Северсталь - Салават Юлаев

Динамо М - Авангард



5 сентября, среда

Ак Барс - Витязь

Нефтехимик - Барыс

Торпедо - Динамо Мн

Спартак - Адмирал

ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар

Йокерит - Амур



6 сентября, четверг

Автомобилист - Слован

Металлург Мг - ЦСКА

Локомотив - Салават Юлаев

Северсталь - Авангард

Динамо М - Сибирь



7 сентября, пятница

Ак Барс - Барыс

Нефтехимик - Динамо Мн

Торпедо - Витязь

Спартак - Куньлунь Ред Стар

ХК Сочи - Амур

Йокерит - Адмирал



8 сентября, суббота

СКА - Салават Юлаев

Динамо М - ЦСКА

Динамо Р - Сибирь



9 сентября, воскресенье

Автомобилист - Адмирал

Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар

Торпедо - Барыс

Динамо Р - Северсталь

Слован - Локомотив



10 сентября, понедельник

Авангард - Нефтехимик

Витязь - Спартак

СКА - ХК Сочи

Динамо Мн - Йокерит



11 сентября, вторник

Сибирь - Автомобилист

Трактор - Металлург Мг

ЦСКА - Локомотив

Динамо Р - Динамо М

Слован - Северсталь



12 сентября, среда

Амур - Адмирал

Авангард - Ак Барс

Барыс - Нефтехимик

Салават Юлаев - Торпедо

Витязь - ХК Сочи

СКА - Йокерит

Динамо Мн - Спартак



13 сентября, четверг

Авангард - Металлург Мг

Трактор - Автомобилист

ЦСКА - Северсталь

Слован - Динамо М



14 сентября, пятница

Амур - Адмирал

Сибирь - Нефтехимик

Барыс - Торпедо

Салават Юлаев - Ак Барс

Витязь - Йокерит

СКА - Спартак

Динамо Мн - ХК Сочи



15 сентября, суббота

Куньлунь Ред Стар - Динамо Р

Металлург Мг - Трактор

Локомотив - Северсталь

Витязь - Слован



16 сентября, воскресенье

Сибирь - Торпедо

Барыс - Ак Барс

Салават Юлаев - Нефтехимик



17 сентября, понедельник

Адмирал - ЦСКА

Амур - Динамо Р

Куньлунь Ред Стар - Слован

Спартак - Автомобилист

ХК Сочи - Металлург Мг

Йокерит - Трактор



18 сентября, вторник

Барыс - Авангард

Салават Юлаев - Сибирь

Локомотив - Динамо Мн

Северсталь - СКА

Торпедо - Ак Барс

Динамо М - Витязь



19 сентября, среда

Адмирал - Динамо Р

Амур - Слован

Куньлунь Ред Стар - ЦСКА

Спартак - Трактор

ХК Сочи - Автомобилист

Йокерит - Металлург Мг



20 сентября, четверг

Сибирь - Авангард

Локомотив - Витязь

Северсталь - Динамо Мн

Динамо М - СКА



21 сентября, пятница

Адмирал - Слован

Амур - ЦСКА

Нефтехимик - Ак Барс

Торпедо - Металлург Мг

ХК Сочи - Трактор

Йокерит - Автомобилист



22 сентября, суббота

Авангард - Куньлунь Ред Стар

Салават Юлаев - Барыс

Локомотив - СКА

Северсталь - Витязь

Динамо М - Динамо Мн



23 сентября, воскресенье

Динамо Р - Спартак



24 сентября, понедельник

Авангард - Амур

Трактор - Салават Юлаев

Ак Барс - Сибирь

Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар

Динамо М - Барыс



25 сентября, вторник

Автомобилист - Локомотив

Металлург Мг - Северсталь

ЦСКА - ХК Сочи

Динамо Р - Йокерит

Слован - Спартак



26 сентября, среда

123 Ак Барс - Куньлунь Ред Стар

124 Нефтехимик - Амур

125 Торпедо - Адмирал

126 Витязь - Барыс

127 СКА - Сибирь

128 Динамо Мн - Салават Юлаев



27 сентября, четверг

Автомобилист - Северсталь

Металлург Мг - Динамо М

Трактор - Локомотив

ЦСКА - Спартак

Динамо Р - ХК Сочи

Слован - Йокерит



28 сентября, пятница

Ак Барс - Амур

Нефтехимик - Адмирал

Торпедо - Куньлунь Ред Стар

Витязь - Салават Юлаев

СКА - Авангард

Динамо Мн - Сибирь



29 сентября, суббота

Автомобилист - Динамо М

Металлург Мг - Локомотив

Трактор - Северсталь

Динамо Р - Барыс

Слован - ХК Сочи



30 сентября, воскресенье

Ак Барс - Адмирал

Торпедо - Амур

Витязь - Сибирь

Динамо Мн - Авангард