Кубок Первого канала по хоккею 2018





Традиционный хоккейный турнир, Кубок Первого канала 2018, пройдет с 13 по 16 декабря в Москве в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец».



Соревнование, в котором по традиции примут участие команды России, Чехии, Финляндии и Швеции, является одним из этапов Еврохоккейтура сезона 2018/19. В рамках этого ежегодного турнира квартет сильнейших команд континента примет участие также в Кубке Карьяла (ноябрь), Шведских хоккейных играх (февраль) и Чешских хоккейных играх (май).



Напомним, год назад в московском турнире принимали участие сборные Канады и Южной Кореи.





Расписание и результаты игр Кубка Первого канала 2018



13 декабря, четверг

20:00 Финляндия - Чехия

20:00 Швеция - Россия



15 декабря, суббота

15:00 Россия - Чехия

19:00 Финляндия - Швеция



16 декабря, воскресенье

15:00 Россия - Финляндия

19:00 Чехия - Швеция





Результаты сборной России на Кубке Первого канала по хоккею 2017



Россия - Швеция - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Сергей Калинин сравнял счет в середине первого периода и вывел свою команду вперед на 15-й минуте второй двадцатиминутки. Третью шайбу в ворота Виктора Фаста забросил Никита Гусев, реализовавший буллит.



Россия - Канада - 2:0 (0:0, 0:0,2:0)

Никита Нестеров открыл счет в матче на третьей минуте заключительного периода. Сергей Плотников на 50-й минуте игры установил окончательный результат.



Россия - Финляндия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

В составе сборной России отличились Сергей Андронов, Максим Шалунов и Валерий Ничушкин.





Статистика выступлений сборной России на декабрьских этапах Евротура



Сборная России на Кубке Первого канала в 21 веке



15 раз российские хоккеисты становились победителями одного из старейших клубных турниров (1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014,2017), шесть раз занимали второе место и пять раз - третье. В декабре 2015 года сборная России оказалась слабейшей на домашнем турнире.