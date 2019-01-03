Шведские хоккейные игры 2019





Третий в сезоне 2018/2019 этап главного европейского турнира для сборных команд, Шведские хоккейные игры, состоится с 7 по 10 февраля в Швеции. По традиции в турнире примут участие четыре сильнейшие сборные континента (Россия, Чехия, Финляндия, Швеция), которые выявят победителя в однокруговом турнире.





Расписание матчей Шведских хоккейных игр 2019



Сборная России в первой игре на турнире сыграет с Финляндией (7 февраля, 18:30 по Москве). Поединок Чехия и Швеция начнется в тот же день в 21:00. Во втором матче россияне встретятся с хозяевами (9 февраля, 17:30, матч Финляндия - Чехия начнется в 14:00), а завершат турнир встречей с чешскими хоккеистами (10 февраля, 14:00, игра Швеция - Финляндия начнется в 17:30).



Где посмотреть матчи



Все игры с участием сборной России по традиции будут показаны на федеральном канале «Матч ТВ».



Фавориты турнира, прогнозы



По мнению букмекеров, сборной России вполне по силам выиграть февральский этап Еврохоккейтура. Широкая линия, представленная в BETCITY, довольно высоко оценивает шансы на победу сборной России.





Состав сборной России



Позднее...



Еврохоккейтур 2018/2019



В ноябре на Кубке Карьяла наша сборная одержала две победы при одном поражении, а на московском декабрьском турнире потерпела только одно поражение по буллитам от финнов. После двух победных этапов наша команда набрала 14 очков и занимает первую строчку в общем зачете Евротура нынешнего сезона. Финские хоккеисты пока идут вторыми 10-ю очками, на третьем месте - Швеция (7 очков), на последнем - Чехия (5 очков).



Год назад



Год назад, из-за проведения Олимпийских игр, турнир состоялся не как обычно в феврале, а в последних числах апреля, накануне мирового первенства в Дании. Подопечные Ильи Воробьева, который незадолго до этого сменил у руля команды Олега Знарка, уступили финнам по буллитам (2:3, в нашей командк отличились Станислав Галиев и Илья Каблуков) и хозяевам Игр (1:3, Алексей Бывальцев). В последнем матче российская команда одержала победу над Чехией со счетом 4:2 (Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев, Никита Сошников) и в итоге заняла третье место.



Победители и призеры



За всю историю проведения турнира, а ведет он свое начало с 1991 года, сборная России четыре раза становилась сильнейшей. В первом розыгрыше победителем стала сборная Советского Союза. Лидируют в общем зачете хозяева, одержавшие 12 побед, а следом за ними идут финские хоккеисты, на счету которых восемь первых мест.