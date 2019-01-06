Кубок Гагарина 2019. Расписание матчей





1/4 финала



Западная конференция





Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 26.02 28.02 06.03 10.03 8 - 0 02.03 04.03 08.03 2 - 0 26.02 28.02 06.03 10.03 7 - 0 02.03 04.03 08.03 3 - 0 25.02 27.02 05.03 09.03 6 - 0 01.03 03.03 07.03 4 - 0 25.02 27.02 05.03 09.03 5 - 0 01.03 03.03 07.03



Восточная конференция





Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 26.02 28.02 06.03 10.03 8 - 0 02.03 04.03 08.03 2 - 0 26.02 28.02 06.03 10.03 7 - 0 02.03 04.03 08.03 3 - 0 25.03 27.03 05.03 09.03 6 - 0 01.03 03.03 07.03 4 - 0 25.03 27.03 05.03 5 - 0 01.03 03.03 07.03 09.03





Регламент Кубка Гагарина 2019



Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/2019, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 11-го розыгрыша Кубка Гагарина.



В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.



Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.



Все обладатели Кубка Гагарина



Самые продолжительные матчи в истории КХЛ



Расписание матчей Кубка Гагарина 2019



1/8 финала

«Запад»: с 25 февраля по 10 марта 2019 года

«Восток»: с 25 февраля по 10 марта 2019 года



Четвертьфинал

«Запад»: 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 марта 2019 года

«Восток»: 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 марта 2019 года



Полуфинал

«Запад»: 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 и 9 апреля 2019 года

«Восток»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля 2019 года



Финал Кубка Гагарина

13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 апреля 2019 года