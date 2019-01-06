Кубок Гагарина 2019. Расписание матчей

1/4 финала
Западная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
|
|1
|-
|0
|26.02
|28.02
|
|
|06.03
|
|10.03
|8
|-
|0
|
|
|02.03
|04.03
|
|08.03
|
|
|2
|-
|0
|26.02
|28.02
|
|
|06.03
|
|10.03
|7
|-
|0
|
|
|02.03
|04.03
|
|08.03
|
|
|3
|-
|0
|25.02
|27.02
|
|
|05.03
|
|09.03
|6
|-
|0
|
|
|01.03
|03.03
|
|07.03
|
|
|4
|-
|0
|25.02
|27.02
|
|
|05.03
|
|09.03
|5
|-
|0
|
|
|01.03
|03.03
|
|07.03
|
Восточная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
|
|1
|-
|0
|26.02
|28.02
|
|
|06.03
|
|10.03
|8
|-
|0
|
|
|02.03
|04.03
|
|08.03
|
|
|2
|-
|0
|26.02
|28.02
|
|
|06.03
|
|10.03
|7
|-
|0
|
|
|02.03
|04.03
|
|08.03
|
|
|3
|-
|0
|25.03
|27.03
|
|
|05.03
|
|09.03
|6
|-
|0
|
|
|01.03
|03.03
|
|07.03
|
|
|4
|-
|0
|25.03
|27.03
|
|
|05.03
|
|
|5
|-
|0
|
|
|01.03
|03.03
|
|07.03
|09.03
Регламент Кубка Гагарина 2019
Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/2019, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 11-го розыгрыша Кубка Гагарина.
В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.
Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.
Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.
Все обладатели Кубка Гагарина
Самые продолжительные матчи в истории КХЛ
Расписание матчей Кубка Гагарина 2019
1/8 финала
«Запад»: с 25 февраля по 10 марта 2019 года
«Восток»: с 25 февраля по 10 марта 2019 года
Четвертьфинал
«Запад»: 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 марта 2019 года
«Восток»: 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 марта 2019 года
Полуфинал
«Запад»: 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 и 9 апреля 2019 года
«Восток»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля 2019 года
Финал Кубка Гагарина
13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 апреля 2019 года