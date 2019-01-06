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Кубок Гагарина 2019. Расписание матчей




Кубок Гагарина 2019

1/4 финала

Западная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
1 - 0 26.02 28.02     06.03   10.03
8 - 0     02.03 04.03   08.03  
2 - 0 26.02 28.02     06.03   10.03
7 - 0     02.03 04.03   08.03  
3 - 0 25.02 27.02     05.03   09.03
6 - 0     01.03 03.03   07.03  
4 - 0 25.02 27.02     05.03   09.03
5 - 0     01.03 03.03   07.03  


Восточная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
1 - 0 26.02 28.02     06.03   10.03
8 - 0     02.03 04.03   08.03  
2 - 0 26.02 28.02     06.03   10.03
7 - 0     02.03 04.03   08.03  
3 - 0 25.03 27.03     05.03   09.03
6 - 0     01.03 03.03   07.03  
4 - 0 25.03 27.03     05.03    
5 - 0     01.03 03.03   07.03 09.03



Регламент Кубка Гагарина 2019

Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2018/2019, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 11-го розыгрыша Кубка Гагарина.

В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.

Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.

Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.

Все обладатели Кубка Гагарина

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Расписание матчей Кубка Гагарина 2019

1/8 финала
«Запад»: с 25 февраля по 10 марта 2019 года
«Восток»: с 25 февраля по 10 марта 2019 года

Четвертьфинал
«Запад»: 13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 марта 2019 года
«Восток»: 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 марта 2019 года

Полуфинал
«Запад»: 28, 30 марта, 1, 3, 5, 7 и 9 апреля 2019 года
«Восток»: 29, 31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля 2019 года

Финал Кубка Гагарина
13, 15, 17, 19, 21, 23 и 25 апреля 2019 года









Рубрика: КХЛ | 6.01.2019




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