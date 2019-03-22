Кубок Первого канала по хоккею 2019





Второй этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала 2019, пройдет с 12 по 15 декабря в столице России в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый дворец». Турнир, в котором по традиции примут участие хоккеисты из России, Финляндии, Чехии и Швеции, является одним из этапов Еврохоккейтура 2019/20.



Кубок Первого канала станет заключительным этапом в 2019 году. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.





Расписание и результаты матчей Кубка Первого канала 2019



12 декабря, четверг

18:30 Чехия - Россия

19:30 Швеция - Финляндия



14 декабря, суббота

11:30 Чехия - Швеция

15:45 Россия - Финляндия



15 декабря, воскресенье

14:00 Финляндия - Швеция

17:00 Россия - Швеция





Состав сборной России по хоккею



Состав станет известен позднее...





Результаты сборной России на Кубке Первого канала по хоккею 2018



Швеция - Россия - 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Сборная России в третьем периоде благодаря шайбам Михаила Григоренко и Владислава Гаврикова сравняла счет в матче и в итоге в серии послематчевых бросков одержала победу. Победный буллит на счету Михаила Григоренко.



Россия - Чехия - 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Дублями в матче отметились Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко, остальные шайбы а счету Василия Токранова, Николая Прохоркина и Кирилла Капризова.



Россия - Финляндия - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

В матче, который состоялся на футбольной арене в Санкт-Петербурге в присутствии 71 тысячи зрителей, отличились Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.





Как выступала сборная России на декабрьских турнирах



Сборная России на Кубке Первого канала в 21 веке



Сборная России 16 раз занимала первое место на традиционном декабрьском турнире (1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018), шесть раз финишировала второй и пять раз становилась бронзовым призером. В 2015 году россияне впервые заняли последнее место на турнире.