Заключительный в этом сезоне этап Евротура, Чешские хоккейные игры 2019, пройдет в Брно с 1 по 5 мая. Встреча первого дня между российскими и шведскими хоккеистами состоится в Стокгольме.
В прошлом году сборная России проиграла все три матча в рамках Чешских игр и заняли в итоге последнее место.
Отметим, что Чешские игры станут для нашей хоккейной дружины заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.
Расписание Чешских хоккейных игр 2019
1 мая, среда
16:00 Швеция - Россия
2 мая, четверг
19:00 Финляндия - Чехия
4 мая, суббота
15:00 Россия - Финляндия
19:30 Чехия - Швеция
5 мая, воскресенье
15:00 Швеция - Финляндия
19:00 Чехия - Россия
Время начала матчей указано московское.
Положение команд: Чехия - 0 очков, Финляндия - 0 очков, Россия - 0 очков, Швеция - 0 очков.
Еврохоккейтур 2018/2019
Сборная России после февральского этапа уверенно лидирует в общем зачете Еврохоккейтура. После трех этапов подопечные Ильи Воробьева набрали 19 баллов и на 6 очков опережают занимающих второе место финских хоккеистов. В активе Швеции и Чехии по 9 очков.
Как выступала сборная России на Чешских играх 2018
Россия - Швеция - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
В составе нашей команды отличился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.
Россия - Финляндия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Единственную шайбу в ворота Вилле Хуссо забросил Никита Гусев.
Чехия - Россия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Форвард «Трактора» Алексей Кручинин отличился в середине третьего периода.
История турнира
Наши хоккеисты становились победителями чешского турнира в 2002, 2006, 2008 и 2009 годах. Первый турнир, который
состоялся в 1994 году, выиграла сборная Чехии, сборная России заняла тогда второе место.
Сборная Чехии восемь раз становилась победителем турнира. Финляндия - шестикратный обладатель главного приза.