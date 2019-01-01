



Заключительный в этом сезоне этап Евротура, Чешские хоккейные игры 2019, пройдет в Брно с 1 по 5 мая. Встреча первого дня между российскими и шведскими хоккеистами состоится в Стокгольме.



В прошлом году сборная России проиграла все три матча в рамках Чешских игр и заняли в итоге последнее место.



Отметим, что Чешские игры станут для нашей хоккейной дружины заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.





Расписание Чешских хоккейных игр 2019



1 мая, среда

16:00 Швеция - Россия



2 мая, четверг

19:00 Финляндия - Чехия



4 мая, суббота

15:00 Россия - Финляндия

19:30 Чехия - Швеция



5 мая, воскресенье

15:00 Швеция - Финляндия

19:00 Чехия - Россия



Время начала матчей указано московское.



Положение команд: Чехия - 0 очков, Финляндия - 0 очков, Россия - 0 очков, Швеция - 0 очков.





Еврохоккейтур 2018/2019



Сборная России после февральского этапа уверенно лидирует в общем зачете Еврохоккейтура. После трех этапов подопечные Ильи Воробьева набрали 19 баллов и на 6 очков опережают занимающих второе место финских хоккеистов. В активе Швеции и Чехии по 9 очков.





Как выступала сборная России на Чешских играх 2018



Россия - Швеция - 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

В составе нашей команды отличился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.



Россия - Финляндия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Единственную шайбу в ворота Вилле Хуссо забросил Никита Гусев.



Чехия - Россия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Форвард «Трактора» Алексей Кручинин отличился в середине третьего периода.





История турнира



Наши хоккеисты становились победителями чешского турнира в 2002, 2006, 2008 и 2009 годах. Первый турнир, который

состоялся в 1994 году, выиграла сборная Чехии, сборная России заняла тогда второе место.



Сборная Чехии восемь раз становилась победителем турнира. Финляндия - шестикратный обладатель главного приза.