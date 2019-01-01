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Кубок Гагарина 2019. Финал. ЦСКА - «Авангард»




Плей-офф КХЛ, финал, Авангард, ЦСКА, 2019

В финале плей-офф КХЛ (11-го розыгрыша Кубка Гагарина) встретятся «Авангард» и московский ЦСКА.

ЦСКА - «Авангард»

Расписание финальных матчей: 13, 15, 17, 19, 21*, 23* и 25* апреля 2019 года

* - если потребуется

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У Кубка Гагарина будет новый обладатель. ЦСКА дважды выходил в финал плей-офф - в 2016 и 2018 годах. Три года назад армейцы играли в финале с «Магниткой» и уступили в серии со счетом 3-4. В прошлом году ЦСКА в противостоянии с «Ак Барсом» смог одержать всего одну победу в решающей серии. «Авангард» впервые поборется за почетный трофей.

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Результаты матчей финалистов в нынешнем сезоне

Встреча в Балашихе 7 октября завершилась поражением хозяев со счетом 2:4. В составе армейцев отличились Михаил Григоренко (2), Кирилл Капризов и Иван Телегин, у «Авангарда» Шайбы забили Ансель Галимов и Илья Михеев. Ответная встреча в Москве также завершилась в пользу подопечных Игоря Никитина (Сергей Толчинский (2), Никита Нестеров - Алексей Емелин, Денис Зернов). 

Путь к финалу

1/8 финала: «Авангард» - «Ак Барс» - 4-0 в серии, ЦСКА - «Витязь» - 4-0
1/4 финала: «Авангард» - «Барыс» - 4-1, ЦСКА - «Динамо» - 4-1
1/2 финала: «Авангард» - «Салават Юлаев» - 4-2, ЦСКА - СКА - 4-3

Бомбардиры

ЦСКА: Михаил Григоренко - 15 очков (8 шайб и 7 передач), Константин Окулов - 12 (5+7), Кирилл Капризов - 12 (3+9).
«Авангард»: Тэйлор Бек - 18 (4+14), Коди Франсон - 16 (3+13), Сергей Шумаков - 15 (10+5).

Составы команд

Состав ЦСКА в седьмом матче со СКА:

Вратарь: Илья сорокин.
Защитники: Нестеров - Блажиевский, Дальбек - Робинсон, Науменков - Марченко, Романов.
Нападающие: Слепышев - Вей - Григоренко, Калинин - Андронов - Скотт, Попов - Шалунов - Окулов, Капризов - Светлаков - Телегин, Ртищев.

Главный тренер: Игорь Никитин.

Состав «Авангарда» в шестом матче с «Салаватом Юлаевым»:

Вратарь: Игорь Бобков.
Защитники: Емелин - Покка, Пивцакин - Франсон, Бондарев - Чудинов, Медведев - Яремчук.
Нападающие: Стольберг - Деарне - Тальбо, Широков - Зернов - Михеев, Фисенко - Стась - Манукян, Шумаков - Семенов - Кошелев.

Главный тренер: Боб Хартли.

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Известный североамериканский специалист в первый же год работы в «Авангарде» вывел команду в финал Кубка Гагарина.
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Как выступали команды в десяти предыдущих Кубках Гагарина

«Авангард»: 2009 - 1/4 финала, 2010 - 1/8 финала, 2011 - 1/4 финала, 2012 - финал, 2013 - 1/4 финала, 2014 - в плей-офф не играли, 2015 - 1/4 финала, 2016 - 1/4 финала, 2017 - 1/4 финала, 2018 - 1/8 финала.

ЦСКА: 2009 - 1/4 финала, 2010 - 1/8 финала, 2011 - в плей-офф не играли, 2012 - 1/8 финала, 2013 - 1/4 финала, 2014 - 1/8 финала, 2015 - 1/2 финала, 2016 - финал, 2017 - 1/4 финала, 2018 - финал.

Все обладатели Кубка Гагарина

Наш прогноз: армейцы победят в серии со счетом 4-2.









Рубрика: КХЛ




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