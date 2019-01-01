Кубок Гагарина 2019. Финал. ЦСКА - «Авангард»









В финале плей-офф КХЛ (11-го розыгрыша Кубка Гагарина) встретятся «Авангард» и московский ЦСКА.



ЦСКА - «Авангард»



Расписание финальных матчей: 13, 15, 17, 19, 21*, 23* и 25* апреля 2019 года



* - если потребуется



---------------------



У Кубка Гагарина будет новый обладатель. ЦСКА дважды выходил в финал плей-офф - в 2016 и 2018 годах. Три года назад армейцы играли в финале с «Магниткой» и уступили в серии со счетом 3-4. В прошлом году ЦСКА в противостоянии с «Ак Барсом» смог одержать всего одну победу в решающей серии. «Авангард» впервые поборется за почетный трофей.



---------------------



Результаты матчей финалистов в нынешнем сезоне



Встреча в Балашихе 7 октября завершилась поражением хозяев со счетом 2:4. В составе армейцев отличились Михаил Григоренко (2), Кирилл Капризов и Иван Телегин, у «Авангарда» Шайбы забили Ансель Галимов и Илья Михеев. Ответная встреча в Москве также завершилась в пользу подопечных Игоря Никитина (Сергей Толчинский (2), Никита Нестеров - Алексей Емелин, Денис Зернов).



Путь к финалу



1/8 финала: «Авангард» - «Ак Барс» - 4-0 в серии, ЦСКА - «Витязь» - 4-0

1/4 финала: «Авангард» - «Барыс» - 4-1, ЦСКА - «Динамо» - 4-1

1/2 финала: «Авангард» - «Салават Юлаев» - 4-2, ЦСКА - СКА - 4-3



Бомбардиры



ЦСКА: Михаил Григоренко - 15 очков (8 шайб и 7 передач), Константин Окулов - 12 (5+7), Кирилл Капризов - 12 (3+9).

«Авангард»: Тэйлор Бек - 18 (4+14), Коди Франсон - 16 (3+13), Сергей Шумаков - 15 (10+5).



Составы команд



Состав ЦСКА в седьмом матче со СКА:



Вратарь: Илья сорокин.

Защитники: Нестеров - Блажиевский, Дальбек - Робинсон, Науменков - Марченко, Романов.

Нападающие: Слепышев - Вей - Григоренко, Калинин - Андронов - Скотт, Попов - Шалунов - Окулов, Капризов - Светлаков - Телегин, Ртищев.



Главный тренер: Игорь Никитин.



Состав «Авангарда» в шестом матче с «Салаватом Юлаевым»:



Вратарь: Игорь Бобков.

Защитники: Емелин - Покка, Пивцакин - Франсон, Бондарев - Чудинов, Медведев - Яремчук.

Нападающие: Стольберг - Деарне - Тальбо, Широков - Зернов - Михеев, Фисенко - Стась - Манукян, Шумаков - Семенов - Кошелев.



Главный тренер: Боб Хартли.



---------------------

Известный североамериканский специалист в первый же год работы в «Авангарде» вывел команду в финал Кубка Гагарина.

---------------------



Как выступали команды в десяти предыдущих Кубках Гагарина



«Авангард»: 2009 - 1/4 финала, 2010 - 1/8 финала, 2011 - 1/4 финала, 2012 - финал, 2013 - 1/4 финала, 2014 - в плей-офф не играли, 2015 - 1/4 финала, 2016 - 1/4 финала, 2017 - 1/4 финала, 2018 - 1/8 финала.



ЦСКА: 2009 - 1/4 финала, 2010 - 1/8 финала, 2011 - в плей-офф не играли, 2012 - 1/8 финала, 2013 - 1/4 финала, 2014 - 1/8 финала, 2015 - 1/2 финала, 2016 - финал, 2017 - 1/4 финала, 2018 - финал.



Все обладатели Кубка Гагарина



Наш прогноз: армейцы победят в серии со счетом 4-2.



















Рубрика: КХЛ









Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2018/2019



Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2018/2019. 5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка. Все обладатели Кубка Гагарина



Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс». Мастерство не прокуришь! Известные спортсмены, замеченные с сигарой



Для большинства из спортсменов-курильщиков это просто вредная привычка, но лишь некоторые делают это с шиком, появляясь на лентах информагентств с сигарой во рту. Страсть на льду: девушки из групп поддержки клубов НХЛ



Очаровательные девушки из групп поддержки (Ice Girls) клубов Национальной хоккейной лиги. Без этих красоток не обходится ни один матч заокеанской лиги.





















