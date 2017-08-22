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Кубок мэра Москвы по хоккею 2019




Кубок мэра Москвы по хоккею 2019

Традиционный хоккейный клубный турнир - Кубок мэра Москвы 2019 - пройдет с 22 по 25 августа в столице России.

Матчи Кубка мэра состоятся во Дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле.

В турнире примут участие четыре команды московского региона, выступающие в Континентальной хоккейной лиге: «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и подмосковный «Витязь».

Расписание матчей Кубка мэра Москвы 2019


22 августа 2017, четверг
15:00 «Динамо» М - «Витязь»
19:15 ЦСКА - «Спартак»

24 августа 2017, суббота
15:30 ЦСКА - «Витязь»
19:15 «Спартак» - «Динамо» М

25 августа 2017, воскресенье
15:30 «Спартак» - «Витязь»
19:15 «Динамо» М - ЦСКА

Время начала матчей - московское.

Год назад

В прошлом августе «Динамо» одержало две победы (ЦСКА - 4:1, «Витязь» - 4:3), уступило «Спартаку» 2:3 и стало победителем соревнования. На втором месте финишировали армейцы (6 очков), третью и четвертую строчку заняли, соответственно, «Спартак» (4 очка) и «Витязь» (2 очка).

Победители Кубка мэра Москвы

Впервые турнир был проведен в 2008 году. За все время проведения Кубка мэра Москвы победителями становились московское «Динамо» (2008, 2012, 2014, 2016, 2018), ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017) и «Спартак» (2009, 2015).









Рубрика: КХЛ




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