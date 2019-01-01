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Кубок Шпенглера 2019




Кубок Шпенглера 2019

Старейший клубный турнир Европы, Кубок Шпенглера, пройдет в 2019 году в 93-й раз. Сроки проведения остались прежними, первые матчи состоятся 26 декабря, а завершится турнир финальным поединком 31 декабря 2019 года.

В прошлом году в Швейцарию приезжал магнитогорский «Металлург», но представитель КХЛ уступил в четвертьфинале «Нюрнберг Айс Тайгерс». В решающем матче финский клуб «КалПа» переиграл сборную Канады со счетом 2:1.

Участники Кубка Шпенглера 2019

В турнире примут участие шесть команд. В группе «Торриани» выступят уфимский «Салават Юлаев», финский ТПС и «Амбри-Пиотта» из Швейцарии. В группу «Каттини» попали швейцарский «Давос», чешский клуб «Тршинец» и сборная Канады.



Кубок Шпенглера 2019 - расписание матчей


26 декабря, четверг
17:10 «Амбри-Пиотта» - «Салават Юлаев» (матч 1)
22:15 «Тршинец» - Канада (матч 2)

27 декабря, пятница
17:10 ТПС - проигравший в матче 1
22:15 «Давос» - проигравший в матче 2

28 декабря, суббота
17:10 Победитель матча 1 - ТПС
22:15 Победитель матча 2 - «Давос»

Группа «Торриани»: «Салават Юлаев» - 0 очков, ТПС - 0 очкова, ХПК - 0 очков.

Группа «Каттини»: Канада - 0 очков, «Давос» - 0 очков, «Тршинец» - 0 очков.

1/4 финала

29 декабря, воскресенье
17:10 2-я команда группы «Торриани» - 3-я команда группы «Каттини» (матч 7)
22:15 2-я команда группы «Каттини» - 3-я команда группы «Торриани» (матч 8)

1/2 финала

30 декабря, понедельник
17:10 1-я команда группы «Каттини» - победитель матча 7
22:15 1-я команда группы «Торриани» - - победитель матча 8

Финал

31 декабря, вторник
14:10

Время начала матчей - московское.

Победители Кубка Шпенглера за последние 10 лет

Безусловный лидер турнира за последнее десятилетие - сборная Канады. Команда, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских клубах, становилась победителем в 2012, 2015, 2016 и 2017 годах. Дважды за это время трофей завоевывал швейцарский «Серветт» (2013, 2014), одна победа на счету хозяев турнира (2011) и финского клуба «КалПа» (2018).

Представители Континентальной хоккейной лиги за это время дважды побеждали в финале Кубка Шпенглера. В 2009 году минское «Динамо» переиграло в решающем матче «Давос», в 2009-м минские динамовцы одержали победу над «Давосом», а через год питерский СКА одолел сборную Канады.

После победы армейцев в 2010 году российские клубы трижды уступали в финале (рижское «Динамо» в 2011-м, ЦСКА в 2013-м и «Салават Юлаев» в 2014-м).









Рубрика: КХЛ




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