Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2020). Расписание матчей

Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/2020, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 12-го розыгрыша Кубка Гагарина.
1/8 финала
Западная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
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|1
|-
|0
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|8
|-
|0
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|2
|-
|0
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|7
|-
|0
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|3
|-
|0
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|6
|-
|0
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|4
|-
|0
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|5
|-
|0
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Восточная конференция
|
|Команда
|Итог
|1-й
|2-й
|3-й
|4-й
|5-й
|6-й
|7-й
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|1
|-
|0
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|8
|-
|0
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|2
|-
|0
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|7
|-
|0
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|3
|-
|0
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|6
|-
|0
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|4
|-
|0
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|5
|-
|0
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Регламент Кубка Гагарина 2020
В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.
Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.
Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.
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Расписание матчей плей-офф КХЛ 2020
1/8 финала
«Запад»: с 1 по 14 марта 2020 года
«Восток»: с 1 по 14 марта 2020 года
Четвертьфинал
«Запад»: с 17 по 30 марта 2020 года
«Восток»: с 17 по 30 марта 2020 года
Полуфинал
«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля 2020 года
«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля 2020 года
Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля 2020 года