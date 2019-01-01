Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2020). Расписание матчей







Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/2020, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 12-го розыгрыша Кубка Гагарина.

1/8 финала



Западная конференция





Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 8 - 0 2 - 0 7 - 0 3 - 0 6 - 0 4 - 0 5 - 0





Восточная конференция





Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 1 - 0 8 - 0 2 - 0 7 - 0 3 - 0 6 - 0 4 - 0 5 - 0









Регламент Кубка Гагарина 2020



В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.



Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.



Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.



Все обладатели Кубка Гагарина



Самые продолжительные матчи в истории КХЛ



Расписание матчей плей-офф КХЛ 2020



1/8 финала

«Запад»: с 1 по 14 марта 2020 года

«Восток»: с 1 по 14 марта 2020 года



Четвертьфинал

«Запад»: с 17 по 30 марта 2020 года

«Восток»: с 17 по 30 марта 2020 года



Полуфинал

«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля 2020 года

«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля 2020 года



Финал Кубка Гагарина

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля 2020 года