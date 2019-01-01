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Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2020). Расписание матчей




Плей-офф КХЛ Кубок Гагарина 2020

Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/2020, которые займут места с 1-го по 8-е в Западной и Восточной конференциях, станут участниками плей-офф - 12-го розыгрыша Кубка Гагарина.

 

1/8 финала

Западная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
1 - 0              
8 - 0              
2 - 0              
7 - 0              
3 - 0              
6 - 0              
4 - 0              
5 - 0              



Восточная конференция

  Команда Итог 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й
1 - 0              
8 - 0              
2 - 0              
7 - 0              
3 - 0              
6 - 0              
4 - 0              
5 - 0              





Регламент Кубка Гагарина 2020

В каждой конференции первые два номера «посева» получат лидеры дивизионов (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Оставшиеся места займут коллективы, набравшие наибольшее количество очков по итогам «гладкого» чемпионата, вне зависимости от дивизиона в котором они выступали.

Пары будут формироваться по следующему принципу: первая команда встретится с восьмой, вторая - с седьмой, третья - с шестой, четвертая - с пятой.

Серии матчей 1/8 финала, четвертьфиналов, полуфиналов и финала проводятся до четырех побед.

Все обладатели Кубка Гагарина

Самые продолжительные матчи в истории КХЛ

Расписание матчей плей-офф КХЛ 2020

1/8 финала
«Запад»: с 1 по 14 марта 2020 года
«Восток»: с 1 по 14 марта 2020 года

Четвертьфинал
«Запад»: с 17 по 30 марта 2020 года
«Восток»: с 17 по 30 марта 2020 года

Полуфинал
«Запад»: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 апреля 2020 года
«Восток»: 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 апреля 2020 года

Финал Кубка Гагарина
18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 апреля 2020 года









Рубрика: КХЛ




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