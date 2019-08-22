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Хоккей. Мемориал Ромазана 2019




Мемориал Ромазана 2019

С 22 по 25 августа в Магнитогорске состоится 28-й традиционный предсезонный клубный хоккейный турнир - Мемориал Ромазана 2019.

В соревновании примут участие четыре команды Континентальной хоккейной лиги - магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь» и участник из Китая «Куньлунь Ред Стар».

С 2017 года проводится однокруговой турнир, по результатам которого определяется победитель. Год назад «Магнитка» одержала победы над «Трактором» (3:2 ОТ) и «Сибирью» (4:1), уступила по буллитам «Торпедо» (5:6) и во второй раз за последние пять лет стала победителем Мемориала Ромазана.

Расписание матчей Мемориала Ромазана 2019


22 августа 2019 г., четверг
15:00 «Трактор» - «Куньлунь Ред Стар»
19:00 «Металлург» Мг - «Сибирь»

23 августа 2019 г., пятница
15:00 «Трактор» - «Сибирь»
19:00 «Металлург» Мг - «Куньлунь Ред Стар»

25 августа 2019 г., воскресенье
13:00 «Куньлунь Ред Стар» - «Сибирь»
17:00 «Металлург» Мг - «Трактор»

Время начала матчей - московское.

Победители турнира за последние пять лет

2018 - «Металлург» (Магнитогорск)
2017 - «Куньлунь Ред Стар» (Китай)
2016 - «Авангард» (Омск)
2015 - «Автомобилист» (Екатеринбург)
2014 - «Металлург» (Магнитогорск)









Рубрика: КХЛ




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