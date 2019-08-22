Хоккей. Мемориал Ромазана 2019





С 22 по 25 августа в Магнитогорске состоится 28-й традиционный предсезонный клубный хоккейный турнир - Мемориал Ромазана 2019.



В соревновании примут участие четыре команды Континентальной хоккейной лиги - магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор», новосибирская «Сибирь» и участник из Китая «Куньлунь Ред Стар».



С 2017 года проводится однокруговой турнир, по результатам которого определяется победитель. Год назад «Магнитка» одержала победы над «Трактором» (3:2 ОТ) и «Сибирью» (4:1), уступила по буллитам «Торпедо» (5:6) и во второй раз за последние пять лет стала победителем Мемориала Ромазана.





Расписание матчей Мемориала Ромазана 2019



22 августа 2019 г., четверг

15:00 «Трактор» - «Куньлунь Ред Стар»

19:00 «Металлург» Мг - «Сибирь»



23 августа 2019 г., пятница

15:00 «Трактор» - «Сибирь»

19:00 «Металлург» Мг - «Куньлунь Ред Стар»



25 августа 2019 г., воскресенье

13:00 «Куньлунь Ред Стар» - «Сибирь»

17:00 «Металлург» Мг - «Трактор»



Время начала матчей - московское.



Победители турнира за последние пять лет



2018 - «Металлург» (Магнитогорск)

2017 - «Куньлунь Ред Стар» (Китай)

2016 - «Авангард» (Омск)

2015 - «Автомобилист» (Екатеринбург)

2014 - «Металлург» (Магнитогорск)