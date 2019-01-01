

Программа передач Матч ТВ КХЛ | НХЛ | ЧМ по хоккею | Олимпиада | Футбол | Биатлон | Формула 1 | Другие





Календарь игр КХЛ сезона 2019/2020









Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/2020 начнется 1 сентября и завершится 27 февраля.



В 12-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 24 команды из 6 стран. Братиславский «Слован» отказался от участия в КХЛ.



Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 62 игры. По итогам регулярного чемпионата определятся 16 лучших коллективов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина. Плей-офф КХЛ-2020 начнется 1 марта.



В календаре предусмотрены перерывы на проведение Кубка Карьяла (ноябрь), Кубка Первого канала (декабрь) и Шведских хоккейных игр (февраль). Матч звезд КХЛ состоится 18-19 января в Москве.



Календарь игр чемпионата КХЛ в сезоне 2019/2020

Сентябрь



1 сентября, воскресенье

ЦСКА - Авангард



2 сентября, понедельник

Автомобилист - Северсталь

Металлург Мг - СКА

Трактор - Витязь

Динамо М - Торпедо

Динамо Мн - Нефтехимик

Динамо Р - Спартак



3 сентября, вторник

Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев

Сибирь - Амур

Барыс - Адмирал

ЦСКА - Ак Барс

Йокерит - Авангард



4 сентября, среда

Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев

Автомобилист - Витязь

Металлург Мг - Северсталь

Трактор - СКА

Локомотив - Спартак

Динамо М - Динамо Мн

ХК Сочи - Нефтехимик

Динамо Р - Торпедо



5 сентября, четверг

Сибирь - Адмирал

Барыс - Амур

Йокерит - Ак Барс



6 сентября, пятница

Автомобилист - СКА

Металлург Мг - Витязь

Локомотив - Торпедо

Авангард - Северсталь

Динамо М - Спартак

ХК Сочи - Динамо Мн

ЦСКА - Нефтехимик



7 сентября, суббота

Амур - Трактор

Сибирь - Салават Юлаев

ХК Сочи - Ак Барс

Йокерит - Динамо Р



8 сентября, воскресенье

Амур - Трактор

Куньлунь Ред Стар - Барыс

Авангард - Торпедо

Спартак - Динамо Мн



9 сентября, понедельник

Куньлунь Ред Стар - Барыс

Автомобилист - Металлург Мг

Нефтехимик - Динамо Р

Северсталь - ЦСКА

Витязь - Динамо М



10 сентября, вторник

Адмирал - Трактор

Локомотив - ХК Сочи

СКА - Сибирь

Спартак - Авангард



11 сентября, среда

Адмирал - Трактор

Амур - Барыс

Нефтехимик - Металлург Мг

Северсталь - Йокерит

Торпедо - ЦСКА



12 сентября, четверг

Салават Юлаев - Автомобилист

Локомотив - Динамо М

Витязь - ХК Сочи

Спартак - Динамо Р

Динамо Мн - Сибирь



13 сентября, пятница

Адмирал - Барыс

Ак Барс - Металлург Мг

Торпедо - Йокерит

СКА - ЦСКА



14 сентября, суббота

Куньлунь Ред Стар - Трактор

Салават Юлаев - Амур

Нефтехимик - Автомобилист

Северсталь - Динамо М

Витязь - Сибирь

Спартак - ХК Сочи



15 сентября, воскресенье

Куньлунь Ред Стар - Трактор

Торпедо - Авангард

СКА - Йокерит

Динамо Мн - Металлург Мг



16 сентября, понедельник

Ак Барс - Северсталь

ЦСКА - Локомотив

Динамо Р - Амур



17 сентября, вторник

Барыс - Спартак

Автомобилист - Авангард

Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар

Торпедо - Нефтехимик

Динамо М - Адмирал

ХК Сочи - СКА



18 сентября, среда

Сибирь - Трактор

Витязь - Северсталь

Динамо Мн - Амур

Динамо Р - Локомотив



19 сентября, четверг

Автомобилист - Куньлунь Ред Стар

Металлург Мг - Спартак

Салават Юлаев - Авангард

Ак Барс - Нефтехимик

Динамо М - СКА

ХК Сочи - Торпедо

ЦСКА - Адмирал



20 сентября, пятница

Сибирь - Амур

Барыс - Трактор

Локомотив - Витязь



21 сентября, суббота

Автомобилист - Спартак

Металлург Мг - Ак Барс

Салават Юлаев - Нефтехимик

Северсталь - Торпедо

Динамо М - Динамо Р

ХК Сочи - Адмирал

Динамо Мн - Йокерит



22 сентября, воскресенье

Авангард - Куньлунь Ред Стар

СКА - Витязь



23 сентября, понедельник

Сибирь - Ак Барс

Трактор - Нефтехимик

Локомотив - Йокерит

Северсталь - Динамо Р

СКА - ЦСКА



24 сентября, вторник

Амур - Адмирал

Торпедо - Динамо Мн

Витязь - Автомобилист

Спартак - Салават Юлаев



25 сентября, среда

Металлург Мг - Барыс

Трактор - Ак Барс

Локомотив - Динамо Р

Йокерит - ЦСКА



26 сентября, четверг

Амур - Адмирал

Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар

Северсталь - Динамо Мн

СКА - Салават Юлаев

Спартак - Автомобилист

ХК Сочи - Динамо М



27 сентября, пятница

Трактор - Барыс

Торпедо - ЦСКА



28 сентября, суббота

Амур - Сибирь

Ак Барс - Куньлунь Ред Стар

Нефтехимик - Динамо Мн

Северсталь - Салават Юлаев

Авангард - Спартак

Витязь - Металлург Мг

СКА - Динамо М

Йокерит - Автомобилист



29 сентября, воскресенье

Трактор - Локомотив

Торпедо - ХК Сочи



30 сентября, понедельник

Адмирал - Сибирь

Барыс - Куньлунь Ред Стар

Ак Барс - Нефтехимик

Авангард - Металлург Мг

Динамо М - Йокерит

Динамо Р - СКА



















Рубрика: КХЛ









100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз». 7 знаковых хоккейных обложек Sports Illustrated



Известные хоккеисты не раз становились героями обложкек авторитетного американского еженедельного журнала Sport Illustrated. Зарплаты хоккеистов КХЛ в сезоне 2018/2019



Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2018/2019. 5 самых интересных предметов, кидаемых на лед



В списке предметов, кидаемых на лед: кепки, осьминоги на матчах «Детройта», плюшевые мишки, крысы на играх «Флориды» и даже скамейка. Все обладатели Кубка Гагарина



Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».



















© 2007-2019 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru







