Календарь игр КХЛ сезона 2019/2020

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/2020 начнется 1 сентября и завершится 27 февраля.
В 12-м по счету сезоне Континентальной хоккейной лиги примут участие 24 команды из 6 стран. Братиславский «Слован» отказался от участия в КХЛ.
Команды разделены на четыре дивизиона (Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева). Каждая команда проведет в «регулярке» по 62 игры. По итогам регулярного чемпионата определятся 16 лучших коллективов, которые продолжат борьбу за Кубок Гагарина. Плей-офф КХЛ-2020 начнется 1 марта.
В календаре предусмотрены перерывы на проведение Кубка Карьяла (ноябрь), Кубка Первого канала (декабрь) и Шведских хоккейных игр (февраль). Матч звезд КХЛ состоится 18-19 января в Москве.
Календарь игр чемпионата КХЛ в сезоне 2019/2020
Сентябрь
1 сентября, воскресенье
ЦСКА - Авангард
2 сентября, понедельник
Автомобилист - Северсталь
Металлург Мг - СКА
Трактор - Витязь
Динамо М - Торпедо
Динамо Мн - Нефтехимик
Динамо Р - Спартак
3 сентября, вторник
Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев
Сибирь - Амур
Барыс - Адмирал
ЦСКА - Ак Барс
Йокерит - Авангард
4 сентября, среда
Куньлунь Ред Стар - Салават Юлаев
Автомобилист - Витязь
Металлург Мг - Северсталь
Трактор - СКА
Локомотив - Спартак
Динамо М - Динамо Мн
ХК Сочи - Нефтехимик
Динамо Р - Торпедо
5 сентября, четверг
Сибирь - Адмирал
Барыс - Амур
Йокерит - Ак Барс
6 сентября, пятница
Автомобилист - СКА
Металлург Мг - Витязь
Локомотив - Торпедо
Авангард - Северсталь
Динамо М - Спартак
ХК Сочи - Динамо Мн
ЦСКА - Нефтехимик
7 сентября, суббота
Амур - Трактор
Сибирь - Салават Юлаев
ХК Сочи - Ак Барс
Йокерит - Динамо Р
8 сентября, воскресенье
Амур - Трактор
Куньлунь Ред Стар - Барыс
Авангард - Торпедо
Спартак - Динамо Мн
9 сентября, понедельник
Куньлунь Ред Стар - Барыс
Автомобилист - Металлург Мг
Нефтехимик - Динамо Р
Северсталь - ЦСКА
Витязь - Динамо М
10 сентября, вторник
Адмирал - Трактор
Локомотив - ХК Сочи
СКА - Сибирь
Спартак - Авангард
11 сентября, среда
Адмирал - Трактор
Амур - Барыс
Нефтехимик - Металлург Мг
Северсталь - Йокерит
Торпедо - ЦСКА
12 сентября, четверг
Салават Юлаев - Автомобилист
Локомотив - Динамо М
Витязь - ХК Сочи
Спартак - Динамо Р
Динамо Мн - Сибирь
13 сентября, пятница
Адмирал - Барыс
Ак Барс - Металлург Мг
Торпедо - Йокерит
СКА - ЦСКА
14 сентября, суббота
Куньлунь Ред Стар - Трактор
Салават Юлаев - Амур
Нефтехимик - Автомобилист
Северсталь - Динамо М
Витязь - Сибирь
Спартак - ХК Сочи
15 сентября, воскресенье
Куньлунь Ред Стар - Трактор
Торпедо - Авангард
СКА - Йокерит
Динамо Мн - Металлург Мг
16 сентября, понедельник
Ак Барс - Северсталь
ЦСКА - Локомотив
Динамо Р - Амур
17 сентября, вторник
Барыс - Спартак
Автомобилист - Авангард
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар
Торпедо - Нефтехимик
Динамо М - Адмирал
ХК Сочи - СКА
18 сентября, среда
Сибирь - Трактор
Витязь - Северсталь
Динамо Мн - Амур
Динамо Р - Локомотив
19 сентября, четверг
Автомобилист - Куньлунь Ред Стар
Металлург Мг - Спартак
Салават Юлаев - Авангард
Ак Барс - Нефтехимик
Динамо М - СКА
ХК Сочи - Торпедо
ЦСКА - Адмирал
20 сентября, пятница
Сибирь - Амур
Барыс - Трактор
Локомотив - Витязь
21 сентября, суббота
Автомобилист - Спартак
Металлург Мг - Ак Барс
Салават Юлаев - Нефтехимик
Северсталь - Торпедо
Динамо М - Динамо Р
ХК Сочи - Адмирал
Динамо Мн - Йокерит
22 сентября, воскресенье
Авангард - Куньлунь Ред Стар
СКА - Витязь
23 сентября, понедельник
Сибирь - Ак Барс
Трактор - Нефтехимик
Локомотив - Йокерит
Северсталь - Динамо Р
СКА - ЦСКА
24 сентября, вторник
Амур - Адмирал
Торпедо - Динамо Мн
Витязь - Автомобилист
Спартак - Салават Юлаев
25 сентября, среда
Металлург Мг - Барыс
Трактор - Ак Барс
Локомотив - Динамо Р
Йокерит - ЦСКА
26 сентября, четверг
Амур - Адмирал
Нефтехимик - Куньлунь Ред Стар
Северсталь - Динамо Мн
СКА - Салават Юлаев
Спартак - Автомобилист
ХК Сочи - Динамо М
27 сентября, пятница
Трактор - Барыс
Торпедо - ЦСКА
28 сентября, суббота
Амур - Сибирь
Ак Барс - Куньлунь Ред Стар
Нефтехимик - Динамо Мн
Северсталь - Салават Юлаев
Авангард - Спартак
Витязь - Металлург Мг
СКА - Динамо М
Йокерит - Автомобилист
29 сентября, воскресенье
Трактор - Локомотив
Торпедо - ХК Сочи
30 сентября, понедельник
Адмирал - Сибирь
Барыс - Куньлунь Ред Стар
Ак Барс - Нефтехимик
Авангард - Металлург Мг
Динамо М - Йокерит
Динамо Р - СКА