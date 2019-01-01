



Первый этап Еврохоккейтура сезона 2019/2020, Кубок Карьяла, пройдет с 8 по 12 ноября 2019 года в столице Финляндии.



Все игры, за исключением второй встречи, состоятся в Хельсинки на «Хартвалл-Арене». Матчи с участием российских хоккеистов покажет телеканал «Матч ТВ».



В 2017 году к четырем постоянным участникам турнира добавились сборные Швейцарии и Канады, которые на этапах Евротура и Кубке Шпенглера вели подготовку к Олимпиаде 2018 в Пхёнчхане. Год назад турнир вернулся к привычному формату.



На сайте Betobzor.com можно найти обзор ведущих российских букмекерских контор и получить бесплатные прогнозы на хоккей.





Расписание и результаты игр Кубка Карьяла 2019



7 ноября, четверг

18:30 Россия - Финляндия

19:00 Швеция - Чехия

Матч пройдет в Швеции.



9 ноября, суббота

13:30 Швеция - Россия

17:30 Финляндия - Чехия



10 ноября, воскресенье

13:30 Чехия - Россия

17:30 Финляндия - Швеция



Время начала матчей - московское.



Турнирная таблица: Финляндия - 0 очков, Россия - 0 очков, Швеция - 0 очков, Чехия - 0 очков.



Второй этап Евротура, Кубок Первого канала по хоккею, пройдет в Москве в 12 по 15 декабря 2019 года.





Состав сборной России на Кубок Карьяла 2019



Состав станет известен позднее. Среди реальных кандидатов вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Вячеслав Войнов («Авангард»), Богдан Киселевич и Никита Нестеров (оба - ЦСКА), нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА), Вадим Шипачев («Динамо» М), Дмитрий Кагарлицкий, Алексей Барабанов (оба - СКА), Сергей Шумаков и Денис Зернов (оба - «Авангард»).





Как выступала сборная России год назад



Первая игра на Кубке Карьяла с Финляндией - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

В составе нашей команды отличились Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Андрей Педан.



Вторая игра со Швецией - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Победу сборной России принесли Андрей Кузьменко (отметился дублем), Андрей Локтионов и Евгений Кетов, забросивший свою шайбу в меньшинстве.



Третья игра с Чехией - 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Сборная России уступила в этом матче чехам (Кирилл Капризов, Алексей Василевский), но в итоге стала победителем турнира.





Победители и призеры финского этапа



Наши хоккеисты восемь раз (1992, 2006-2009, 2011, 2016, 2018) становилась победителем финского этапа Еврохоккейтура. Финны 12 раз побеждали на домашних турнирах. Но большинство побед (девять) одержано в первых 10 розыгрышах. Начиная с 2006 года сборная Суоми лишь трижды становилась победителем. На счету шведских хоккеистов четыре победы, сборная Чехии становилась победителем Кубка Карьяла в 2012 году.